Marco Lobasso

ROMA - Uno scenario suggestivo. La grande boxe internazionale tra le statue del Foro Italico e dello storico campo Pietrangeli, tempio del tennis e delle vittorie di Panatta e dell'Italia di Coppa Davis. L'appuntamento è per la sera dell'11 luglio e gli occhi saranno tutti puntati su Fabio Turchi (foto), l'astro nascente della categoria dei pesi massimi leggeri che difenderà per la prima volta il titolo internazionale Wbc contro Tommy McCarthy (diretta su Dazn). Turchi è una delle grandi speranze del pugilato italiano, con un palmares eccellente (17-0 con 13 Ko) e che ha battuto in un solo round il finlandese Sami Enbom, conquistando la corona nella sua Firenze lo scorso aprile. «Stone Crusher» ha dimostrato di meritare il soprannome demolendo Enbom in 74 secondi con un devastante montante sinistro al corpo. Si è trattato della seconda vittoria prima del limite per il mancino Turchi, che lo scorso novembre aveva dominato contro il campione del Commonwealth Tony Conquest. Il 25enne pugile fiorentino spera che una terza vittoria prima del limite lo avvicini al suo grande obiettivo: un incontro per il titolo mondiale.

Nel clou della manifestazione dell'11 luglio, un giovedì, ci sarà comunque un programma di alto livello da seguire. Per gli appassionati di pugilato, quindi, non solo Turchi. Sul ring, in primis, il romano Emanuele Blandamura (29-3, ex campione europeo e sfidante al titolo mondiale), che affronterà l'inglese Marcus Morrison (20-3 con 14 ko) per il titolo internazionale silver dei pesi medi Wbc, attualmente vacante. Blandamura è reduce dalla vittoria su Nikola Matic lo scorso aprile. Sergio Demchenko si scontrerà con l'ex campione di Francia dei pesi mediomassimi Hakim Zoulikha per il titolo dell'Unione Europea. Ma saliranno sul ring anche l'ex campione d'Europa dei leggeri Emiliano Marsili, un altro pugile romano attesissimo, il peso superwelter Mirko Natalizi, il peso massimo leggero Simone Federici e il peso superwelter Vicenzo Bevilacqua.

Infine, debutterà tra i professionisti nella categoria dei pesi mediomassimi l'olimpionico Valentino Manfredonia, il brasiliano diventato italiano, che vive a Napoli e che è stato protagonista alle Olimpiadi di Rio 2016. Anche per Manfredonia inizia un'avventura entusiasmante e la sua prima sarà in una notte di stelle e nel tempio del tennis, per una volta ring sotto le stelle al Foro italico.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

