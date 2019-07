Marco Lobasso

ROMA - Uno dei match di tennis più belli della storia. Al termine della finale dei Championships più lunga di sempre, incerta quanto spettacolare, Novak Nole Djokovic batte al tie-break del quinto set - il primo nella storia di Wimbledon - Roger Federer, bissando il trionfo di 12 mesi fa. Salgono così a cinque i successi del Djoker serbo, n.1 del ranking mondiale, sull'erba dell'All England Club. L'ultimo dei quali maturato al termine di una battaglia epica, contro il campione svizzero che, per la terza volta, viene sconfitto dallo stesso Djokovic in una finale disputata sui prati di Church Road: 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3). Un epilogo che ha sfiorato le 5 ore (4h57'), di 9' più lungo di un'altra finale, terminata sempre con Federer sconfitto: quella del 2008 contro Rafael Nadal. Grazie al successo - maturato attraverso 3 tie-break vinti, l'ultimo dei quali appena introdotto dall'organizzazione londinese - Djokovic diventa il terzo giocatore di sempre per numero di match vinti (72) sull'erba londinese (dietro a Federer e Boris Becker), salendo a 16 Slam in carriera (quattro in meno di Federer, due in meno di Nadal). «Ho sempre sognato di giocare e magari vincere questo torneo, fin da quando ero bambino - le parole di Djokovic, davanti ai 15 mila del Centrale -. Averlo vinto quest'anno, con mio figlio in tribuna, è ancora più speciale». A 32 anni, Djokovic sale dunque a cinque titoli ai Championships, raggiungendo una leggenda di questi campi, Bjorn Borg. «È stata senza dubbio una delle finali più eccitanti e incredibili della mia carriera - ha aggiunto il serbo -, contro uno dei giocatori più grandi di sempre, per il quale nutro un grande rispetto». Che è stato vicinissimo al nono trionfo a Wimbledon quando, nel quinto set (sul punteggio di 6-7), non ha sfruttato due match point consecutivi. «Per me è irreale aver vinto questo match, dopo essere stato sotto di due match-point - ha aggiunto Djokovic -. Ma, se Roger gioca così bene ancora alla sua età, è un'ispirazione per tutti». Nonostante le occasioni mancate, ha poco su cui recriminare, Federer, protagonista di una finale, e di un torneo, di livello assoluto.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

