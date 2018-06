Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Un inizio così bello nemmeno Putin il vincente lo immaginava. I Mondiali partono alla grande per la Russia, che nel Bolshoi del loro calcio, il leggendario stadio Luzhniki di Mosca, ha stracciato l'Arabia Saudita 5-0, portando a casa un risultato al di là delle più folli aspettative dei tifosi. Un trionfo. Soprattutto per Putin che all'inaugurazione, un'ora prima, si presentava più ecumenico e distensivo che mai. È stato accolto con una vera e propria ovazione dagli ottantamila sugli spalti. E anzi, a fine partita, è sembrato persino imbarazzato nei confronti del principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Saud, suo ospite di riguardo nel palco presidenziale insieme al presidente Fifa Gianni Infantino, dopo il nettissimo 5-0 della sfida inaugurale. Del resto, la partita è stata brutta e mai in bilico, tra due formazioni lontanissime dalle big nel ranking Uefa. Ma se la Russia è sembrata volitiva e più competitiva di quanto annunciato, gli arabi hanno mostrato limiti preoccupanti per un Mondiale, considerazione che rende ancora più amara l'esclusione dell'Italia. E per noi non sarà nemmeno l'ultima delle amarezze in questo mese di grande calcio.Se la partita inaugurale è stata piacevole solo per i russi (e per i 5 gol visti), la cerimonia inaugurale ha riservato qualche nota da riportare. Per esempio, il gesto trash della rock star Robbie Williams, che ha mostrato un dito medio alle telecamere, in polemica con chi lo aveva criticato per un presunto ingaggio per l'esibizione al Luzhniki, che lui ha negato sdegnosamente: «Sono qui gratis». C'erano tantissimi capi di governo del mondo intero sugli spalti, ma non quelli di Europa e Usa, in evidente contrasto con le politiche internazionali di Putin. Lui è andato oltre, ha parlato di «calcio che unisce i popoli del mondo» e ha strappato consensi e applausi a scena aperta. C'era anche l'amico dello zar Diego Maradona, c'erano star e starlette. C'era una Russia vogliosa di divertirsi e di vivere un evento mondiale. Il colpo d'occhio dello stadio pieno e la vittoria della Russia hanno reso tutto più piacevole. Ma il calcio vero lo vedremo solo stasera con Spagna-Portogallo.riproduzione riservata ®