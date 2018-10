Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Tutti contro tutti, con la evidente sensazione di stare in bilico sopra un baratro. La Figc annuncia un consiglio federale d'urgenza per affrontare la situazione della serie B, dopo la sentenza del Tar del Lazio (torneo a 22 squadre e non a 19 come è oggi) e la decisione della Lega di B di impugnarla al Consiglio di Stato; è stato convocato per martedì 30 ottobre dal neoeletto presidente federale, Gabriele Gravina che però subito chiarisce: «Chi pensa di riportare in capo a questa governance la responsabilità dell'attuale situazione sul format del campionato di Serie B, la cui gravità è sotto gli occhi di tutti, così come ben evidenziato dalle ordinanze del Tar del Lazio, ha sbagliato indirizzo». Chiaro, chiarissimo. Intanto, la Lega di B è sul piede di guerra. «Ha deciso all'unanimità di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio», fa sapere il presidente Mauro Balata. Poi aggiunge duro: «La Figc non ha intenzione di impugnare l'ordinanza del Tar, la stessa che censura i suoi stessi provvedimenti. È una notizia gravissima. Se ci saranno eventi che sconvolgeranno il campionato, ci rivolgeremo a tutte le sede contro ogni soggetto responsabile». Insomma, è guerra. Entra a gamba tesa anche la Lega Pro, con il suo presidente Francesco Ghirelli che rincara chiedendo di bloccare i campionati di C, in attesa delle decisioni della Federcalcio (e sospende le gare di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena, Ternana, Entella e Viterbese fino a data da determinarsi). E pure la Figc intanto sospende dall'incarico il dg Michele Uva che risponde dando mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine. E' il caos, dentro cui si giocano più partite e si regolano conti. Sentite Cellino, presidente del Brescia: «Questo fine settimana giocheremo, ma Gravina sta tutelando qualche soggetto della Lega Pro, di cui è stato presidente, ai danni di tutta la B». Un assaggio di veleno. E siamo solo all'inizio.