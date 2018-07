Marco Lobasso ROMA - Storico risultato per l'Italia del tennis. Questa volta

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Storico risultato per l'Italia del tennis. Questa volta è il settore femminile azzurro a far parlare di se, dopo l'exploit di Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros. Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto negli ottavi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3 6-4. È il miglior risultato in una prova del Grande Slam per la 26enne di Macerata, che rientrerà nelle top 40 del mondo, lei che in passato è stata anche top 30 della Wta. Va anche ricordato che nella storia del tennis italiano solo altre quattro azzurre sono giunte nei quarti (e mai in semifinale). Valerio, Golarsa, Farina, Schiavone. Adesso per l'azzurra, che ha ritrovato feeling con la Federtennis dopo un periodo difficile culminato con una squalifica per aver rifiutato la maglia azzurra, domani c'è un impegno difficilissimo. Trova sulla sua strada nei quarti l'americana Serena Williams, ex numero 1 del mondo, che sta tornando ad alti livelli dopo essere diventata mamma. Per Camila un vero e proprio banco di prova per capire se può effettuare sull'erba londinese il salto di qualità. Serena ha battuto la russa Evgeniya Rodina in due set con il punteggio di 6-2 6-2.«E' un momento positivo della mia vita anche fuori dal tennis - quasi si confessa l'azzurra - e questo riflette anche sul campo. Non mi sorprende essere a questo punto, sono anni che lavoro per raggiungere questi risultati e ci dovevo arrivare. Ho sempre detto che con la continuità le vittorie sarebbero arrivate. Non a caso quest'anno non mi sono mai fermata per infortunio e si vede. Se stai ferma per parecchie settimane poi è difficile riprendere il ritmo.Alla Giorgi fa paura il Centre Court? «Le dimensioni del campo sono sempre le stesse, non cambiano mica. Serena? Non seguo il tennis femminile, anche se l'ho vista in azione. Io voglio giocare una bella partita, essere consistente ed esprimere il mio gioco».