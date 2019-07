Marco Lobasso

ROMA - Sono sessanta, tutti con ancora tanta voglia di giocare al calcio a livello professionistico, ma sono disoccupati e allora si allenano come matti a Coverciano, agli ordini di Renzo Ulivieri e il suo staff tecnico. L'esercito di calciatori finito ai margini del grande mondo del football nostrano non si rassegna, non molla: il mercato è ancora lungo e state pur certi che tra questi ragazzi (molti hanno superato quota 35 anni) qualcuno tornerà a giocare entro settembre in serie A. A scorrere l'elenco dei disoccupati italiani di lusso, da giorni in ritiro per farsi trovare pronti se e quando un club chiamerà, ci sono nomi ben conosciuti agli appassionati. C'è per esempio, l'appena ex juventino Barzagli che però sta frequentando il centro per diventare allenatore e non per continuare a giocare (e la sua presenza è di stimolo ai tanti colleghi meno conosciuti), ma soprattutto ci sono atleti che in A hanno giocato centinaia di volte. In primis, due campani doc: il portiere Stefano Sorrentino che, a 40 anni e con oltre 300 presenze in A, ha detto addio al Chievo ma non molla; oppure come il 34enne centrocampista Antonio Nocerino, 15 volte azzurro, ex di Milan e Juve tra l'altro, che il Benevento ha lasciato andare. O anche il bomber dalla faccia d'angelo Robert Acquafresca, l'ex gemello di Matri nel Cagliari, 40 reti in A ed esperienza in Nazionale olimpica, che oggi ha 32 anni e che dopo il Sion in Svizzera è a caccia di una squadra tra A e B. Scorrendo l'elenco, colpisce il nome del 37enne difensore Manuel Pasqual, azzurro anche lui, oltre 350 presenze in A in 13 stagioni, che l'Empoli ha lasciato andare e che vuole a tutti i costi una casacca di livello per una ultima stagione da gladiatore come è lui. Tra i big c'è anche il quasi 40enne difensore Maurizio Domizzi (Lazio, Milan, Napoli Udinese, Under 21), quasi 300 partite in A e pure 22 gol. Scommetteteci, molti dei 60 calciatori che sudano e soffrono a Coverciano, senza squadra e lontano dalle proprie famiglie, li ritroveremo in campo molto presto. La pazza voglia di pallone non li ha ancora fermati. E non sarà questo l'anno del loro viale del tramonto.

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

