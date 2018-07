Marco Lobasso ROMA - Sembrava impossibile ma il Djoker ha dimostrato che per

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Sembrava impossibile ma il Djoker ha dimostrato che per lui nulla è impossibile. E dopo due anni conquista a Wimbledon il suo 13° torneo del Grande Slam. Non troppo lontano dai 17 di Nadal e dai 20 di Federer. Dopo due anni di infortuni e sconfitte, Novak Djokovic è tornato: al termine di una finale - condizionata dalle precarie condizioni fisiche del suo avversario, Kevin Anderson, - il serbo ha vinto il torneo londinese per la quarta volta in carriera. Novak ha dominato la finale in due ore e 19' (6-2 6-2 7-6). Reduce da due estenuanti maratone, contro Roger Federer e John Isner, costretto nelle ultime settimane a calpestare la nobile erba londinese per 22 ore, Anderson è capitolato ancor prima di scendere in campo. I primi due set scivolano via, a senso unico. Per chiudere la prima frazione il serbo impiega men di mezz'ora, poco più lunga la difesa del sudafricano nel secondo set. Solo nel terzo, finalmente, Anderson trova - chissà dove - le energie nervose per alzare il livello del suo tennis, fin lì scoraggiante, e giocare alla pari. Ma è troppo tardi, perché quando spreca neppure i cinque set-point che ha sulla racchetta per trascinare il match al quarto set, si condanna da solo alla sconfitta. Di una finale - nel suo complesso - povera di qualità e spettacolo.«Adesso è facile parlare degli ultimi due anni - la soddisfazione di Djokovic -. Quello che ho imparato è che devo sempre credere in me stesso, nel processo che si sta seguendo. Non sono stati anni facili, ho dovuto affrontare un brutto infortunio e un'operazione chirurgica. In tanti momenti ho dubitato, non sapevo se sarei tornato a questi livelli. È bello esserci riuscito qui». Davanti alla moglie Jelena, e al loro bambino Stefan. «Questo stadio è un posto sacro per il tennis. Ho avuto il privilegio di giocare cinque finali qui, ma questa - con mio figlio che mi guarda dalla tribuna - mi rende particolarmente orgoglioso».