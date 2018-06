Marco Lobasso ROMA - «Se è un sogno, non svegliatemi». Marco Cecchinato,

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - «Se è un sogno, non svegliatemi». Marco Cecchinato, 25 anni da Palermo, riporta un tennista italiano nei quarti degli Open di Francia dal 2011. Batte un top ten mondiale, il belga Goffin, 7-5 4-6 6-0 6-3, e si regala domani la sfida per le semifinali contro l'ex numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic. «Mai stato così felice, fatemi riposare solo un po' e poi riparto e non mi fermo» ripete in trance l'azzurro. Sacrificio e fatica. Fino a ieri Cecchinato sembrava un onesto giocatore di livello internazionale e poco più. Un top 100, nessuno osava sperare di meglio. Invece no. Tutto è cambiato in una settimana e la sua vita non sarà mai più come prima.Che fosse il torneo del Ceck si era capito già al primo turno quando si tirava fuori da una situazione drammatica contro lo sconosciuto romeno Copil: due set a zero sotto e poi vittoria 10-8 al quinto. «Ci pensate? Da quel match drammatico alla vittoria con Goffin e ai quarti di Parigi. E' proprio un sogno». Quella con il belga finalista al Masters 2017 è la vittoria della conferma: lo scalpo del n. 9 del mondo, dopo quello nel terzo turno del n.11, lo spagnolo Carreno Busta. Conferme importanti, non un caso. E poi c'è la storia della palla corta del siciliano che è diventata famosa nel circuito mondiale e l'arma letale dell'azzurro. L'ha migliorata tanto, grazie al suo allenatore Vagnozzi, che da tennista entrò appena nei top 200 del mondo ma che sapeva giocare la palla corta da primi dieci del mondo. Sms, whatsapp e telefonate da tutto il mondo: la vita di Marco cambia in una domenica. E arrivano anche i complimenti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: «Orgoglioso di lui, ragazzo della nostra comunità».Per consegnare alla storia il risultato del Ceck, qualche numero super: comunque andrà contro Djokovic, salirà al n.42 del mondo (era 72 a inizio torneo); guadagnerà 380mila dollari per l'impresa; è il 6° azzurro ad arrivare ai quarti nell'Era Open (dal 68), dopo Panatta, Bertolucci, Barazzutti, Furlan e Fognini ed è il 4° italiano a battere un top ten dopo l'era Panatta. Record su record per il palermitano venuto dal nulla.E oggi ci prova il numero 1 d'Italia Fabio Fognini a raggiungere Cecchinato nei quarti: affronta il croato Cilic, n.3 del mondo. Impresa difficilissima, ma per Panatta Fabio può vincere il torneo. E se lo dice Adriano, ultimo italiano a trionfare al Roland Garros, vuol dire che è proprio l'anno degli italiani.riproduzione riservata ®