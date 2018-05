Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Scoppia la Diegomania in tv. Nei giorni scorsi è stata annunciata la serie sulla vita di Maradona per Amazon, stasera su National Geographic (ore 20,55, Sky 403) il docufilm Le verità nascoste dedicato alla straordinaria ma controversa vita del calciatore più popolare del mondo. Si tratta di un viaggio tra le pieghe più discusse del Pibe, un percorso che racconta l'animo più oscuro di Maradona. Lo speciale è stato prodotto da Stand By Me per National Geographic e sarà trasmesso stasera in contemporanea anche su Fox Sport (Sky, 204). La particolarità del docufilm su Maradona è la ricostruzione dei fatti più importanti e controversi della carriera da calciatore del Diez, attraverso parole, ricordi e documenti di chi gli è stato vicino, amico o ha comunque conosciuto il campione di persona. Così, a raccontare il Diego segreto si alternano in video l'ex compagno di squadra nel Napoli Ciro Ferrara, il figlio italiano Diego Armando Junior, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra, l'eterno nemico Joseph Blatter, per anni numero 1 della Fifa, il fisioterapista e amuleto dell'argentino, Salvatore Carmando, e il suo personal trainer, divenuto poi motivatore e manager, Fernando Signorini che lo ha sostenuto per quasi tutta la carriera di calciatore.La serie di Amazon, invece, racconterà la carriera del Pibe de Oro e sarà girata in parte a Napoli con attori locali e mostrerà i luoghi, i quartieri, i locali nei quali Maradona è stato accolto come un eroe contemporaneo.