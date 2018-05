Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Sarà una lunga estate di cambi di allenatori. Ha iniziato Roberto Mancini, lasciando scoperta la poltrona di tecnico dello Zenit San Pietroburgo e accettando un ingaggio al ribasso pur di diventare il nuovo ct dell'Italia: da 6 milioni annui in Russia ai due in azzurro. Ieri è sbarcato a Roma e subito il commissario straordinario Figc ha annunciato che «Siamo ai dettagli, ma è fatta. Roberto ci ha convinto per l'entusiasmo dimostrato». Infatti, poco dopo è arrivata la firma (due anni) e oggi a Coverciano (ore 12) già la presentazione ufficiale. Del resto, che Mancio avesse fretta si era capito già ieri, dopo il cessato rapporto col club russo e la rapida partenza per Roma. La sua storia con l'Italia inizia ora, dovrà far dimenticare presto le brutte stagioni di Ventura.Intanto, l'addio allo Zenit del tecnico ex Inter ha dato il via a un valzer di poltrone che potrebbe durare per tutta l'estate. Ora lo Zenit è a caccia di un nuovo tecnico e ha disponibilità di danaro non da poco. Maurizio Sarri, ormai al capolinea della sua bella storia col Napoli, sembra in pole, anche se c'è il Monaco che lo cerca; ma a San Pietroburgo potrebbe finire anche Antonio Conte ormai certo di lasciare il Chelsea.Mancini a parte, ieri ha tenuto banco il tam tam partito da Napoli (un tweet del giornalista Carlo Alvino) che vorrebbe Carlo Ancelotti alla corte di De Laurentiis. I dettagli resi noti sono molti: i due si vedrebbero il 21 maggio a Milano, alla partita di addio di Pirlo e si sarebbero già sentiti, trovando un accordo di massima. Voci meno suggestive danno invece verso Napoli l'ex tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca e, in alternativa, Marco Giampaolo dalla Samp. E mentre anche Alessandro Nesta, grande ex di Lazio e Milan, torna ad allenare in Italia, al Perugia, dopo l'esperienza negli Usa, resta incerto il futuro di Massimiliano Allegri alla Juve: se non dovesse più avere voglia di bianconero dopo aver vinto tanto, c'è l'Arsenal in Premier pronto.riproduzione riservata ®