Marco Lobasso ROMA - Qualcosa è cambiato. E' un lunedì di gloria per

Marco LobassoROMA - Qualcosa è cambiato. E' un lunedì di gloria per lo sport azzurro: il calcio si gode il ritorno in grande stile dell'Italia (la vittoria bella e sofferta in Polonia ha tenuto davanti alla tv quasi 9 milioni di spettatori), mentre la Nazionale del volley femminile è entrata tra le prime 4 del Mondiale in Giappone e punta all'oro. E' davvero Grand'Italia, finalmente.Il ct Mancini un giorno dopo la sbornia di felicità si presenta più carico che mai: «Penso solo al Portogallo, a vincere a Milano, poi vedremo la classifica del girone di Nations League». Parole importanti, che danno la carica all'ambiente, dette nel giorno della visita in Quirinale dove il calcio italiano è stato ricevuto da Sergio Mattarella per celebrare i 120 anni della Federcalcio. Il presidente della Repubblica ha fatto i complimenti alla Nazionale e, riferendosi al ct, ha detto che «ora possiamo guardare con fiducia al futuro». Mattarella ha anche fatto un augurio particolare all'Italia del calcio: «Spero che nel 2022 in Qatar il presidente che verrà dopo di me possa festeggiare il titolo mondiale come hanno fatto Pertini nel 1982 e Napolitano nel 2006». Un augurio bello ma ancora un po' troppo lontano per lo stesso Mancio: «Lo spero anche io, ma c'è tempo. Adesso a noi interessano Nations League ed Europei». Anche il presidente Uefa Ceferin ha fatto i complimenti ma ha ammonito: «Mi aspetto che si investa sugli stadi».La vittoria di domenica in Polonia ha permesso alla Nazionale di rialzare la testa, anche nei numeri. Siamo già secondi e testa di serie nel sorteggio dei prossimi Europei. Non solo, se la Fifa userà il ranking della Nations League per le teste di serie delle qualificazioni mondiali (e non l'attuale ranking della stessa Fifa) l'Italia sarà testa di serie anche in questa fase della competizione mondiale. In più, la vittoria sulla Polonia ci fa risalire anche nel ranking Fifa al 18° posto: se tra la sfida al Portogallo di novembre e le amichevoli di marzo e giugno 2019 dovessero arrivare punti e vittorie, anche nel ranking Fifa l'Italia potrebbe rientrare tra le big. Insomma, in Polonia il Mancio ha aperto una nuova strada, ora bisogna percorrerla.Under 21 ok. In amichevole l'Italia ha battuto 2-0 la Tunisia a Vicenza: reti di Parigini e di Kean su rigore.riproduzione riservata ®