Marco Lobasso

ROMA - Occasione gettata al vento per l'Inter che viene beffata nel secondo tempo dal Borussia Dortmund, dopo un primo tempo quasi perfetto e un vantaggio di due gol, e viene battuta 3-2. Evidente il calo della squadra di Conte nella ripresa. Non sono infatti bastati i due gol di Lautaro Martinez al 5' e di Vecino al 40' per reggere all'onda giallonera che va a segno nel secondo tempo con Hakimi al 51' e al 77' e con Brandt al 64' per chiudere la rimonta che proietta i tedeschi verso gli ottavi di finale. Il ko fa malissimo, al morale, ma soprattutto alla classifica: la corsa alla qualificazione di Champions ora si fa decisamente in salita, perché negli ultimi due turni l'Inter avrà bisogno di battere lo Slavia Praga e sperare anche nell'aiuto del Barcellona. In classifica: Barcellona 8; Dortmund 7, Inter 4 e Slavia Praga 2. Per gli ottavi si fa davvero dura.

«Dicono che devono sorridere di più in tv - dice amaro Conte nel dopo-partita -, ma oggi è dura. Direi sempre le stesse cose. Sarebbe meglio che venisse anche qualche dirigente a parlare. Però dico che si poteva programmare tutto e meglio. Siamo al limite delle nostre forze. Qui è accaduto quello che è successo a Barcellona, ma questa volta è peggio perché eravamo in vantaggio 2-0. Io non mi sento di criticare i ragazzi che stanno dando il massimo. Ce ne faremo una ragione, ma andiamo avanti».

NAPOLI FRENA La festa è solo rimandata ma, niente paura: il Napoli resta a un passo dalla qualificazione agli ottavi in Champions. Con l'ostico Salisburgo al San Paolo solo un pari (1-1), nonostante a tratti la squadra di Ancelotti abbia dato l'impressione di dominare gli austriaci. Un rigore realizzato dal bomber Haaland all'11' (fallo netto di Koulibaly su Hwang) aveva messo in apprensione i quarantamila dello stadio di Fuorigrotta (tornato a riempirsi per la Champions dopo alcuni passaggi a vuoto in campionato). Il pari arriva quasi allo scadere del primo tempo; Lozano finalmente sale in cattedra. Insigne serve il messicano al limite dell'area, che si accentra e lascia partire un rasoterra sul primo palo che batte Coronel (primo suo gol al San Paolo). Nella ripresa il match si addormenta e il pari inevitabile. La classifica del girone E però dice che dopo 4 giornate il Liverpool comanda con 9 punti, poi gli azzurri a 8, Salisburgo a 4 e a 1 il Genk (ieri Liverpool-Genk 2-1). Ad Ancelotti basterà vincere in casa nell'ultima giornata con il Genk. Se poi dovesse compiere l'impresa con gli inglesi il prossimo 27 novembre, la porta per gli ottavi si spalancherebbe molto prima.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

