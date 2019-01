Marco Lobasso ROMA - Novak Djokovic ha calato il settebello vincente da record

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Novak Djokovic ha calato il settebello vincente da record agli Australian Open di Melbourne (Roger Federer e Roy Emerson sono a quota 6). In quella che era la sua 24esima finale Slam il numero uno del mondo ha dominato al di là di ogni previsione Rafa Nadal, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, tornato all'ultimo atto del torneo a Melbourne a dieci anni di distanza dal trionfo del 2009: 63 62 63 l'eloquente punteggio con cui sulla Rod Laver Arena, in due ore e 4 minuti, il 31enne di Belgrado (è dell'87, 32 anni a maggio) ha messo le mani sul suo 15esimo Major, il terzo conquistato di fila dopo i trionfi a Wimbledon e US Open in una seconda parte di 2018 davvero spaziale. E' stato ancora una volta un Djokovic mostruoso in quanto a solidità (appena 9 errori gratuiti), portando il proprio ruolino di marcia nella metropoli australiana a qualcosa come 68 match vinti a fronte di 8 sconfitte; nel torneo appena conquistato solo 2 set persi e nei primi turni. Nadal non aveva mai perso così nettamente una finale Slam. E i confronti diretti testimoniano come Djokovic può davvero diventare il più forte di sempre. Con Nadal è avanti 27-25 e con Federer comanda 25-22.«Riuscire a vincere questo titolo, il terzo degli ultimi 4 Slam, è straordinario. Sono senza parole». Il Djoker trattiene a stento l'emozione dopo la vittoria con Nadal, 7° titolo e record assoluto a Melbourne: «Devo ricambiare i complimenti di Rafa. Nella sua carriera è stato sfortunato perché ha avuto tanti infortuni ma dimostra a tutti questa capacità di non mollare mai e di lottare».Infine, la gratitudine del fuoriclasse serbo: «Voglio ringraziare il mio team, questo è uno sport individuale ma è sempre lì a incoraggiarmi e anche a sopportarmi nelle giornate negative», evidenzia il campione di Belgrado, dedicando una menzione speciale al suo storico coach Marian Vajda: «Grazie di essere tornato al mio fianco». Oggi per la 12ma settimana consecutiva sarà numero 1 del mondo. La sua seconda vita tennistica, forse, sarà più bella della prima.riproduzione riservata ®