ROMA - Nella notte tra sabato e domenica prossimi, proprio nella notte dei 50 anni del primo uomo sulla Luna, prende il via il programma del nuoto in piscina al Mondiale in Corea del Sud, a Gwangju. Max Rosolino, oro olimpico, mondiale ed europeo, mister 60 medaglie internazionali in carriera, vede una grande Italia, come e più dei suoi magici anni di trionfi.

Gli azzurri hanno molte stelle, una su tutti che sarà protagonista.

«Spero siano i Mondiali di Margherita Panziera, dopo gli Europei dell'anno scorso mi sembra pronta per fare il salto di qualità definitivo. E' un grande talento, una dorsista di altissimo livello e ha grandi margini ancora».

Oltre Panziera, ci sono le punte che tutti attendono. Nel femminile, ovviamente, Quadarella e Pellegrini.

«Simona credo voglia fare benissimo in tutte le sue gare, 400, 800 e 1500 stile. Ha una gran voglia di misurarsi con le altre grandi del mondo. Lei è lì, ha dominato l'Europa ed è giusto che voglia di più. La Pellegrini inizia un'altra grandissima sfida con se stessa. Fin quando ha voglia, noi possiamo solo ammirarla».

E nel settore maschile? Un nome su tutti.

«Inizio con Gabriele Detti che il Mondiale lo ha già vinto e ha un gran desiderio di confermarsi ad altissimi livelli nelle sue specialità, 800 e 1500 stile su tutti. Poi ovviamente c'è Greg Paltrinieri; vedremo quando ha speso nel nuoto di fondo, ma lui è un fuoriclasse capace di fare qualunque cosa».

E nelle specialità dove Rosolino è stato il migliore del mondo?

«Penso ai 200 stile e dico che la nostra staffetta azzurra può stare lì al livello delle grandi; nella velocità l'Italia c'è comunque. Abbiamo Miressi che è pronto a fare il salto di qualità, dopo averci fatto sognare un anno fa agli Europei nei 100; poi Codia nella farfalla. Siamo uno squadrone. Per le prime medaglie da vincere aspettatemi, arrivo domenica in Corea».

