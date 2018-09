Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - «Mi scuso con i tifosi ma ci servono 7-9 settimane per assestarci», Aurelio De Laurentiis scende in campo per rasserenare l'ambiente Napoli, ma lo fa a modo suo, dai microfoni di Radio Kiss Kiss, de alla fine si scatena comunque su vari altri tempi come l'Uefa, i sorteggi, il Liverpool in terza fascia.Intanto, il messaggio di scuse ai tifosi azzurri inviperiti per il clamoroso ko 3-0 con la Samp in trasferta, è chiaro e limpido, ripassando poi la palla a Carlo Ancelotti: «E' un grande allenatore, ha vinto tanto ma manca da tempo dall'Italia. È come se ripartisse da zero. Mi aspettavo qualche incidente di percorso all'inizio. I tifosi vogliono tutto e subito, lo sappiamo bene, ma serve tempo per attestarci». Resta il ko degli azzurri, che in qualche modo il presidente aveva previsto. La sosta servirà al Napoli di Ancelotti per rimettere insieme le idee e ripartire. «Ci sono anche cose buone come il rinnovo di Koulibaly, uno dei migliori centrali del mondo, e la crescita di Ounas che Giuntoli mi fece prendere convinto che potesse rompere le partite. Potrà fare la differenza. E poi c'è Mertens che non è ancora al massimo ma siccome è un fuoriclasse ha fatto già bene».Poi le note dolenti e le polemiche. «Sul duro girone di Champions League capitato al Napoli dovrò chiedere spiegazioni alla Uefa: il Liverpool è arrivato in finale, cosa ci faceva in terza fascia? È un'anomalia clamorosa. Anche nell'Uefa per me ci sono dei casinari. Ho sempre contestato queste estrazioni, servono per fare un pò di teatrino a Montecarlo, un posto che abbandonerei, mi viene da ridere quando si fa lì il sorteggio, lo dovrebbero spostare a Nyon». Poi anche sull'astinenza di CR7 che non ha ancora segnato. «Se fosse successo a noi sarebbe già rivolta»riproduzione riservata ®