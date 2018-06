Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Lo aveva predetto Loew, ma sembrava solo una frase di circostanza: «Per noi sarà più dura di quattro anni fa». Ed è stato così: con il Messico all'esordio i campioni del mondo in carica sono stati l'ombra della super squadra che aveva vinto il titolo in Brasile nel 2014, facendosi mettere sotto da un avversario volitivo che segna con Lozano e poi difende con coraggio e un pizzico di fortuna (traversa di Kroos) la preziosa vittoria.Da non credere, la Germania sconfitta alla prima partita, non era mai accaduto. Loew prova a spiegare: «Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone - analizza il ct della Germania -. Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa. Siamo delusi, abbiamo perso la prima partita ed è un'anomalia per noi, non abbiamo giocato come eravamo abituati, non siamo stati capaci di passaggi veloci in attacco, dobbiamo imparare la lezione e fare meglio nelle successive partite. Però, siccome siamo esperti possiamo gestire le conseguenze di questa sconfitta». Loew ha poi elogiato il Messico di Juan Carlos Osorio e criticato la Germania, per aver «lasciato spazi a una formazione che si distingue per la velocità e i contropiede. Il Messico è forte, come conferma il rendimento degli ultimi due anni - conclude -. Hanno un buon attacco e si muovono molto bene nelle azioni di rimessa, inoltre sono esperti nel possesso palla. Hanno giocatori molto veloci e sfruttano molto bene gli spazi».Resta una sconfitta che ha qualcosa di clamoroso, maturata contro una squadra che adesso, improvvisamente, può essere inserita tra le outsider e le mine vaganti del Mondiale. Il Messico vince con merito 1-0, mostra idee, gioco, piedi buoni, un Hector Herrera monumentale, un Chicharito in versione uomo-reparto. E poi c'è il profe Osorio che sa il fatto suo. E poi ci sono la stella nascente Chucky Lozano e un pubblico commovente, superiore a ogni attesa, Mosca è sembrata Città del Messico e il Luzhniki ricordava l'Azteca. Strane cose da Mondiale, ma da ieri bisognerà fare i conti anche con il Messico.riproduzione riservata ®