Marco Lobasso

ROMA - La storia rischia di ripetersi ed è terribile. Il forte difensore della Colombia William Tesillo sbaglia il rigore decisivo contro il Cile nei quarti di Coppa America, causando l'eliminazione della sua Nazionale. Sono cose che nel calcio capitano da sempre, ma nel Paese dei Cafeteros diventano, per assurdo, drammatiche. Tesillo è stato minacciato di morte sui social network. A denunciare il fatto è stata la moglie del calciatore Daniela Mejia che ha pubblicato sui suoi profili social alcuni post di insulti, condividendo tra le stories di Instagram un commento che recita «spero possa finire come Andres Escobar». Il riferimento è al difensore autore di un'autorete costata l'eliminazione alla Colombia nel Mondiale di USA 94. Ritenuto colpevole della disfatta, fu ucciso a colpi di mitragliatrice pochi giorni dopo il suo ritorno dal torneo. Un episodio, questo, tristemente famoso, che nessuno ha dimenticato.

Comprensibile la preoccupazione di Tesillo e dei suoi familiari. «Parliamo di un gioco - le parole del padre del difensore - bisogna rendersi contro che è solo calcio, si può vincere e si può perdere».

Il difensore dei cafeteros si è purtroppo trovare a calciare un rigore complicato, nella roulette dei penalty che ha concluso la sfida con il Cile, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e poi dei supplementari. Dopo 120' nessuna rete ed è arrivato il momento dei rigori. Il Cile ne ha segnati cinque su cinque, la Colombia quattro su quattro, prima dell'errore fatale di Tesillo, che mandava il Cile in semifinale contro il Perù e i colombiani a casa e disperati. Delusione e amarezza a parte, sembrava la storia dovesse finire lì; invece, con la denuncia della moglie di Tesillo, sono tornati prepotenti alla ribalta i fantasmi di quella morte assurda di 25 anni fa di Andres Escobar, colpevole solo di un'involontaria autorete, costata cara alla Colombia, ma molto di più a lui, giustiziato pochi giorni dopo nel suo Paese, solo per aver sbagliato un calcio di rigore.

Oggi le minacce dei leoni da tastiera amareggiano ma non fanno paura. Sarebbe ora che in Colombia la finissero qui. Siamo certi che Escobar non è morto invano.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA