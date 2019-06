Marco Lobasso

ROMA - La brutta storia di discriminazione del calciatore del Parma Yves Baraye ha fatto il giro del mondo. Dopo anni bellissimi, attaccante della squadra protagonista del glorioso club emiliano che dalla serie D è arrivato fino alla serie A, il 27enne senegalese (che da gennaio a maggio ha giocato poi in prestito nel Padova in B e nella prossima stagione sarà a Bari) ha ricevuto una delusione terribile, proprio dalla sua adorata città. Voleva affittare casa a Parma, dove ormai ha un pezzo di cuore e ne voleva fare il suo buen retiro. Aveva scelto una casa che gli era piaciuta molto fin da subito, assieme al fratello (anch'egli calciatore). Però, al suo primo contatto, ha ricevuto un inatteso stop dal proprietario dell'appartamento: «non affitta ad extracomunitari», la cruda frase che gela il sangue. A raccontare l'episodio, a Repubblica Parma, è stato l'intermediario dell'affare, al quale lo stesso Baraye aveva affidato l'incarico di trovare una casa nel quartiere Oltretorrente, una zona popolare di Parma che il talento del Senegal conosce bene e molto amata da studenti e giovani. Per l'attaccante che per anni ha infiammato i tifosi del Parma, non ci sarebbe stato alcun problema economico o di documenti nel prendere l'appartamento, eppure è arrivato l'incredibile no. Sull'episodio si è espresso anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che al sito Sportal ha sottolineato: «Episodi come questo non rispecchiano per nulla le idee di Parma. Sui diritti, sull'uguaglianza, sull'antirazzismo non dobbiamo fare alcun passo indietro». Il caso sarebbe stato segnalato anche alle forze dell'ordine che nelle ultime settimane a Parma sono impegnate in una intensa attività di controllo delle locazioni irregolari o in nero. Ieri, infine, forse spaventato dalle polemiche scatenate, contattato in Senegal, Baraye si è detto all'oscuro di tutto, mentre dall'agenzia immobiliare che ha lavorato sulla scelta della casa hanno provato a ridimensionare, parlando di una incomprensione tra proprietario e intermediario». Sarà, ma il caso Baraye sembra essere tutto furché una esagerata caccia alle streghe.

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA