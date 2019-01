Marco Lobasso ROMA - L'espulsione di Gueye Ass Diuail e le presunte offese razziste

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - L'espulsione di Gueye Ass Diuail e le presunte offese razziste subite dall'arbitro diventano un clamoroso caso che scuote il mondo del calcio dilettantistico italiano. Ieri il portiere senegalese del Serino, squadra di Promozione campana, ha parlato a radio Crc ed è stato durissimo: «Ogni domenica subisco discriminazioni e offese, ma quando arrivano da un arbitro allora è proprio la fine». E il suo presidente al club irpino, Umberto Chiariello, che è anche suo datore di lavoro (il giovane calciatore fa il cameriere) rincara: «Appena saputo della frase razzista (Vattene negro, ndr) ho ritirato la squadra. Non ho ricevuto scuse; l'arbitro ha 17 anni e non do le colpe a lui ma al sistema in cui viviamo».Il direttore di gara è appunto un ragazzo, Francesco Pagliarulo di Bisaccia, sempre in Irpinia, che respinge ogni accusa: «Tutto falso, mi difenderò nelle sedi opportune», e intanto ha consegnato il referto e una relazione agli organi federali competenti, dove si legge la sua verità per l'accaduto di domenica, con l'ormai famoso episodio dell'espulsione del portiere senegalese, reo di aver protestato con troppa veemenza dopo un gol subito. Il presidente degli Arbitri italiani (l'Aia) Marcello Nicchi è categorico: «Chi ha sbagliato pagherà: se l'arbitro, smetterà di dirigere; se il Serino, il club depositerà la tessera d'affiliazione». Prudente il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Gli arbitri più di tutti non possono venir meno al ruolo di buon esempio nel calcio». Così come il vice presidente Figc, Cosimo Sibilla, irpino come la squadra del Serino: «Episodio gravissimo, se confermato».