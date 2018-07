Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Inizia lo spettacolo dei quarti a Russia 18. Fin qui è stato il Mondiale dei record con 5 milioni di visitatori, ma anche dei numeri italiani, visto che Mediaset sta ottenendo dalle sfide, tutte rigorosamente in chiaro, share strepitosi. Oggi a Kazan alle 20 c'è Brasile-Belgio. Il ct Tite è preoccupato, anche se la sua Nazionale è strafavorita. Sa che proprio contro il Belgio il suo calcio bailado potrebbe non avere effetto perché i Diavoli rossi sono capaci anche e più di loro di inventare, giostrare, colpire. La buona notizia è che rientra Marcelo, che di calcio bailado ne sa eccome. «Con il Belgio non era ancora pronto e avrebbe giocato forse solo metà partita, adesso non ha più problemi; devo dire che Filipe Luis l'ha sostituto molto bene», sentenzia Tite che punta anche su Fernandinho al posto dello squalificato Casemiro.E Neymar? Fin qui è stato all'altezza, al netto delle critiche per le sue scene esagerate in campo. Ma se il Brasile vuole vincere il Mondiale ora è il momento che O'Ney faccia qualcosa di veramente speciale. «Andate a vedere le immagini delle partite precedenti e capirete cosa è stato fatto a Neymar. Io sono contento di lui anche quando è senza palla. Su Neymar ci conto». Al di là dell'ottimismo, una paura c'è. Ed è pure grande: andare ai rigori con il Belgio. «Li temo perché ai rigori non sempre vince la squadra più forte. Faremo di tutto per evitarli. Penso che una partita non dovrebbe mai essere decisa ai rigori».«A parte il talento e la tattica, i brasiliani hanno la mentalità di chi sa come si vince il torneo - ha detto il ct belga Roberto Martinez. Quindi il Belgio ha poche speranze? «Non molte squadre possono fare quello che abbiamo fatto con il Giappone - ha risposto Martinez - C'è qualcosa di speciale nella nostra squadra, ci siamo preparati per questa partita negli ultimi due anni. Siamo pronti».A Novgorod, invece, c'è Francia-Uruguay, match magari sulla carta meno spettacolare di Brasile-Belgio ma ugualmente ricco di attese e di spunti di qualità.Il ct transalpino Deschamps mette le mani avanti: «L'Uruguay non è come l'Argentina, difende meglio e tutti aiutano tutti; match molto più difficile». Sarà, ma la Francia vista contro Messi e compagni è ormai considerata la seconda favorita di questi Mondiali dopo il Brasile. E poi nell'Uruguay di Tabarez non ci sarà Cavani che fin qui è sembrato la vera stella della celeste. In Francia sanno bene quanto valga Cavani in squadra, che da anni illumina di gol il Psg. «Ma l'Uruguay ha valide alternative e resta pericolosissimo. Sono solidi, combattivi, difficili da affrontare», chiude il ct ex juventino. I bookmakers la pensano diversamente: una vittoria dei sudamericani vale il doppio di quella francese. Ne è conscio anche il ct Tabarez: «Sulle condizioni di Cavani abbiamo detto tutto; vedremo se ci sarà. Per uno come lui è difficile stare fuori».riproduzione riservata ®