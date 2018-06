Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Inevitabile che succedesse. La Francia si innamora di Cecchinatò, rigorosamente con l'accento finale, il tennista italiano fino a qualche giorno fa sconosciuto e che adesso è diventato dopo Rafa Nadal il giocatore più ammirato e seguito di tutto il Roland Garros. I titoli delle prime pagine dei quotidiani e dei siti web transalpini ieri erano tutti per il Ceck, il siciliano di Palermo, moro e volitivo come solo un uomo del Sud Italia sa essere, che incanta per semplicità, talento e vittorie. I complimenti si sprecano: sbalorditivo, pazzesco, folle. Tutto per spiegare l'impresa di Marco, 25 anni, che prima di Parigi non aveva mai vinto nemmeno un incontro in tornei del Grande Slam e che da lunedì sarà numero 27 del mondo per l'Atp.Intanto, però, c'è una storica semifinale di Grande Slam da giocare, domani contro l'austriaco e top ten mondiale Thiem. L'azzurro parte sfavorito ma pronto a sovvertire i pronostici come è accaduto contro Carreno Busta, Goffin e poi Djokovic nei quarti.«Non ho dormito granché ma dopo il riposo ora penso solo alla semifinale. Ho ricevuto tantissimi messaggi ma ho potuto rispondere solo ai familiari. Quando finisce Parigi promesso rispondo a tutti». Marco Cecchinato ancora non riesce a credere all'impresa compiuta, 40 anni dopo Barazzutti ultimo azzurro ad aver raggiunto l'obiettivo. «È partito tutto da Budapest - racconta il tennista intervenuto su Radio 2 - il primo Atp vinto». Poi svela: «Da piccolo sognavo di diventare un giocatore professionista di calcio; ero attaccante ma non ero fortissimo. E ora ringrazio le poche persone che hanno creduto in me. Tutti i sacrifici sono ricompensati e questo è un sogno che si realizza». Fila di fans sotto l'albergo? «Sono fidanzato - sorride - a Gaia, la mia donna, ho detto stai tranquilla, è tutto come prima».Infine, un'altra curiosità. Il Ceck, uomo del Sud, andò ad allenarsi a Caldaro: «Mi svegliavo ogni mattina con la nebbia e andavo ai campi di tennis. Che tristezza, ma ho superato quei momenti e ho vinto io. Ora sono felice e me la gioco tutta questa occasione».riproduzione riservata ®