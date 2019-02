Marco Lobasso

ROMA - Incredibile a dirsi, ma Spal-Fiorentina, partita non certo di cartello della 24ma giornata della serie A, passerà alla storia come prima sfida ad essere stata totalmente stravolta dal Var. Succede qualcosa di clamoroso a Ferrara: si decide tutto tra il 76' e l'80' con il Var protagonista. L'arbitro Pairetto prima convalida un gol della Spal, poi va al Var a vedere l'azione precedente. Conciliabolo, indecisione ma alla fine il direttore di gara decide di annullare il gol di Valoti, assegnando un rigore ai viola per un fallo di Felipe su Chiesa, all'inizio dell'azione conclusa poi con la rete dei padroni di casa. Dal dischetto Veretout non sbaglia e porta in vantaggio la Fiorentina 2-1. Due minuti più tardi è Simeone a mettere in ghiaccio la gara, mentre la Spal è moralmente distrutta dall'episodio negativo. E nel finale c'è gloria anche per Gerson all'88' che arrotonda il risultato sul 4-1 e rende ancora più terribile la beffa per la squadra di Ferrara. Se pure Pairetto ha rispettato in pieno il regolamento, le polemiche derivate dalla clamorosa decisione presa con l'ausilio della goal technology sono continuate per tutta giornata di ieri e, inevitabilmente, proseguiranno anche oggi.

«Non era mai successo che il Var fosse consultato 5' dopo il gol, ma questo è il regolamento. La società e io non parliamo mai degli arbitri, e anche questa volta faremo così - ha detto il tecnico della Spal Semplici -. Qualcuno dirà se è stato giusto quello che è successo. Noi avevamo disputato una buona partita contro la Fiorentina, che è più forte, ma perdere così fa male». E il presidente della Spal Walter Mattioli rincara: «Pairetto con noi non si smentisce mai. E Chiesa è un giocatore poco serio: sappiamo che in area si butta sempre cercando il rigore. Siamo troppi buoni e anche stavolta ci hanno derubato». Per il tecnico dei viola Stefano Pioli, invece: «È stato applicato il regolamento, era rigore netto. Quindi è stato fatto tutto come prevede il protocollo». Il Var padrone del calcio italiano. E oggi ripartiranno le polemiche sui social che già ieri sono letteralmente scatenati.

