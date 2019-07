Marco Lobasso

ROMA - In uno dei templi del tennis mondiale, allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico, per una notte il grande pugilato si prende la scena. Oggi, a partire dalle 18,15 con la diretta tv su DAZN, sarà grande spettacolo di boxe, ma dopo le 21 lo show diventerà di altissimo livello: quattro match uno dopo l'altro terranno banco. Il clou sarà con il romano Emanuele Blandamura che va all'assalto del titolo internazionale silver WBC dei pesi medi, Affronterà il britannico Marcus Morrison. E ci saranno migliaia di romani a tifare per il Sioux, che è il suo bellissimo soprannome di battaglia. Sempre nel clou c'è attesa per l'esordio del pugile napoletano Valentino Manfredonia, al primo match da professionista dopo essere stato tra i più forti del mondo tra i dilettanti. Manfredonia combatterà nei pesi mediomassimi. sui quattro round, contro il serbo Arsic. Attesa anche per il massimo leggero Francesco Cataldo, che ha sostituito l'infortunato e attesissimo Fabio Turchi, contro un altro britannico, Tommy McCarthym al meglio delle otto riprese.

Insomma, una riunione di boxe che era da tempo che non si vedeva nella Capitale, in uno scenario all'aperto come lo Stadio delle Statue del Foro. La grande notte di pugilato nasce dalla join venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, Opi 82 e Dazn, che ha l'obiettivo di riaccendere l'emozione e l'interesse anche in Italia per uno degli sport più antichi e belli del mondo. E l'impegno televisivo di Dazn offre ulteriore spunto promozionale. Operazione che sta riuscendo, a vedere la risposta del pubblico, con annunciato pienone stasera al Foro.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

