Marco Lobasso

ROMA - Il sorpasso è servito. La Juve a ora di pranzo rallenta e non va oltre il pari (2-2) con il Sassuolo in casa, l'Inter digerisce prima, scende in campo con la Spal, conoscendo già il risultato dei bianconeri, batte la Spal 2-1 e vola in testa al campionato. Tutto in un pomeriggio di inizio dicembre: doveva essere una tranquilla domenica con le favorite per nulla in affanno, invece ci ritroviamo a celebrare Conte padrone di nuovo della serie A e Sarri a schiumare rabbia per la sua squadra troppo superficiale e piena di sè.

Nel primo tempo la spinta arriva ancora dal Toro Lautaro Martinez, in gol al 16' con un diagonale millimetrico e al 41' di testa su cross di Candreva. Per l'argentino seconda doppietta consecutiva dopo quella di Praga e già 13 reti stagionali tra campionato e Champions League. «Tutti cerchiamo di fare il massimo per il bene dell'Inter. Molto bene nel primo tempo, nella ripresa eravamo stanchi», ha detto il protagonista della sfida.

Troppa presunzione e un gran numero di errori costano alla Juve il pari (2-2) contro il Sassuolo e soprattutto il sorpasso in vetta dell'Inter, ora a +1. «Se ci preoccupiamo ora della classifica a marzo bisognerà chiamare uno psichiatra», sdrammatizza Sarri. Il Sassuolo esce con un punto da quello Stadium dove fino a ieri aveva perso sette volte su sette in serie A. «Nel primo tempo abbiamo giocato con poca testa - ammette Sarri -. Se regali 50 minuti agli avversari, può accadere di non vincere». Sembrava una passeggiatina bianconera di salute, dopo il gol al 20' di Bonucci (con leggera deviazione di Marlon). Ma i neroverdi nel giro di tre minuti hanno trovato il pari con un bellissimo scavetto di Boga a beffare l'uscita di Buffon. In avvio di ripresa gli ospiti hanno raddoppiato il conto con Caputo, tra le distrazioni juventine. Poi il pari su rigore di Cristiano Ronaldo, ma è solo un'illusione.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA