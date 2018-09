Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Giochi a due, Milano-Cortina: cresce la speranza. A Losanna ieri i rappresentanti delle due città italiane hanno provato a dare un'impressione di forza al Cio, ma certo la situazione è difficile: mancano due settimane alle candidature ufficiali e tutto il progetto italiano dovrà essere cambiato in corsa, dalle sedi delle gare, al logo, ai programmi. Un'impresa che solo martedì scorso sembrava impossibile ma che non ha demoralizzato le candidate, anzi. Le dichiarazioni del sindaco lumbard Giuseppe Sala e del vice sindaco della città veneta Luigi Alverà sono ottimistiche: il cambio in corsa si può fare. Anzi, il piano B di Milano è già pronto, il brand è fortissimo e l'eventuale sfida con le altre 3 candidate (Stoccolma, la turca Ersurum e la canadese Calgary) si può vincere.«D'accordo con l'accoppiata Milano-Cortina; oggi avere davanti il nome di Milano è un bene per tutti, per questa città e per l'Italia - ha detto il sindaco ai microfoni di Rtl 102.5 - lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione. I soldi? Li troveremo. Il Cio chiede qualcuno che garantisca i fondi: se non lo fa il Governo, lo faranno Lombardia e Veneto, regioni che hanno un Pil superiore a quello della Svezia. Se portiamo a casa la designazione a settembre dell'anno prossimo, vedremo se il governo potrà cambiare idea».All'incontro di ieri, la presenza del presidente Cio Thomas Bach è stata considerata come un messaggio possibilista e incoraggiante per l'Italia. Il capo dello sport mondiale è interessato ai Giochi italiani del 2026, con Milano capofila e le Olimpiadi invernali a due invece che a tre offrono comunque grande prestigio. Dal Cio, inoltre, vari suggerimenti per predisporre un adeguato dossier, che però ha bisogno di una garanzia statale.Meno possibilista il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Con una candidatura a due l'Italia ha meno possibilità di vincere, non avendo le garanzie del Governo. Siamo ancora in tempo, non credo che Losanna non ci prenda in considerazione, oggettivamente la corsa è assolutamente aperta. Il Coni comunque non ha nessun piano B, la candidatura alternativa di Milano e Cortina è tutta da dimostrare». Resta l'incredulità che gli stracci tra le tre città candidate siano volati così tardi, a due settimane dalla sessione decisiva del Cio. E resta, oltremodo, lo sconcerto nell'assistere agli inconsistenti e inopportuni tentativi politici di riportare Torino nella squadra italiana per i Giochi. Se mai accadesse, in un'ipotetica e surreale tarantella, cosa penserebbe di noi il Cio?riproduzione riservata ®