Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Francesco Molinari superstar. Prende per mano la sua Europa, vince tutte le sue partite e, in più, come fiore all'occhiello, regala il punto della vittoria nella Ryder Cup di Parigi, contro il Team degli Usa: 14,5 a 9, che vale il matematico titolo. E alla fine il risultato finale è Europa-Usa 17,5-10,5. Un golfista così l'Italia non l'ha mai avuto, nemmeno ai tempi di Costantino Rocca. Il 2018 di Chicco, piemontese, quasi 36 anni, è stato letteralmente favoloso, il suo miglior anno da sempre, ma anche la migliore stagione di un golfista italiano a livello mondiale. Ha vinto l'Open Championship in Gran Bretagna, prova del Grande Slam, ed è salito al numero 5 del mondo. E ieri la Ryder Cup, insieme ad altri tre tornei internazionali. Mai nessuno come lui.Molinari in trionfo: a Parigi ha vinto tutte le sfide con il grande Tiger Woods, non ha perso un match e ha segnato il punto decisivo per la vittoria dell'Europa: «Cerco di fare le cose bene e di essere professionale. Fleetwood è fortissimo e siamo andati benissimo in coppia. È stata una settimana lunga e intensa ma questo è il team più forte in cui abbia mai giocato».Resta l'impatto indimenticabile del tifo europeo a Parigi, sbocciato a sorpresa sul prato francese. La vittoria della 42a Ryder e la grande prestazione dell'azzurro rappresentano uno splendido trampolino di lancio per l'edizione 2022 che è stata assegnata proprio all'Italia per la prima volta, e a Roma, al Marco Simone Golf Club. E' il terzo evento sportivo mondiale per importanza e mobilitazione di mezzi dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. Avere un italiano così forte in squadra significa regalare all'evento un successo senza precedenti. Roma può essere felice. Con l'azzurro si congratula anche il presidente del Coni Malagò: «Penso alla nostra Ryder Cup 2022, a quanto abbiamo lavorato per averla, noi e soprattutto la Federgolf con il presidente Chimenti. La grande vittoria di Molinari è di buon auspicio per il nostro evento».riproduzione riservata ®