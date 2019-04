Marco Lobasso

ROMA - Ë proprio una favola, non c'è che dire. Se a nove giornate dalla fine del campionato segni 60 gol, le stesse reti della super Juventus di Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Bernardeschi e, mettiamocelo pure Kean, allora sei davvero forte. E l'Atalanta lo è, giocando anche un calcio bellissimo, tipico di un grande tecnico come Gian Piero Gasperini. Ha battuto, anzi dominato 3-1 il Parma in trasferta (pur partendo da 0-1) con una doppietta di Duvan Zapata che sale a 19 reti. Ed è forse lui, l'ex Napoli, il segreto di questo attacco stellare, aiutato e spinto dal solito genio del Papu Gomez; il talento colombiano in questa stagione si è messo a segnare come mai prima, raddoppiando il numero di gol firmati delle stagioni passate e puntando al record di 20 ormai a un passo.

Sessanta gol tutti importanti che per l'Atalanta, in fondo, sono anche più pesanti di quelli, spesso scontati della Vecchia Signora bianconera. Ma la Dea di Bergamo è decisamente più avvenente, anche se non invincibile come il club di Agnelli. Fa sognare: bella, provinciale, con pochi soldi. Intanto, ha realizzato gli stessi gol in 29 partite della Juve e la sfida è apertissima. Poi c'è la Champions. Si perché con questa ultima vittoria di Parma l'Atalanta si conferma quinta in classifica ma a solo tre punti dal Milan di Gattuso, brutto e confuso sabato a Genova. Insomma, la Dea sogna la Champions e non è impresa impossibile. È la vera grande provinciale di lusso, quella che tiene alto il nome di una categoria di club che piace ancora tanto agli sportivi italiani. L'anno scorso conquistò l'Europa League uscendo per un soffio nei preliminari. Adesso punta forte sulla Champions. Con i numeri attuali la Dea fa paura alle big: 60 gol, Zapata super bomber e 48 punti in classifica, solo 3 in meno del Milan quarto e con budget infinitamente più grandi della società di Percassi. La più bella della serie A non ha smesso ancora di stupire.

