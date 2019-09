Marco Lobasso

ROMA - È iniziata la settimana mondiale di ciclismo nello Yorkshire, Inghilterra (ieri oro juniores per l'Italia nella crono con Tiberi) e domenica il grande clou con la prova dei professionisti. L'Italia non vince il titolo dal 2008, quindi da 11 anni, e stagione dopo stagione diventa sempre più un tabù.

Quest'anno il ct Cassani presenta un'Italia a tre punte (Trentin, Colbrelli, Ulissi) che proverà a riportare in Italia la maglia iridata. Ma non sarà facile, come conferma Francesco Moser, Mondiale nel 1977 (oltre a due argenti) a San Cristobal.

«Cassani ha messo su la migliore formazione possibile, non ho dubbi, ma questo potrebbe non bastare per vincere. Anno dopo anno al Mondiale aumentano i pretendenti».

Quale sarà la difficoltà maggiore per la Nazionale di ciclismo?

«Vedo troppi campioni nascondersi in queste settimane e questo mi preoccupa. Potrebbero ricomparire da protagonisti domenica. Faccio un nome su tutti, il giovanissimo belga Evenepoel, visto in estate e poi poco più. Ecco, di lui mi preoccuperei non poco. No so se sia forte come Merckx, come dicono, ma l'Italia dovrà tenerlo d'occhio».

E chi è che, invece, non si è nascosto? «Lo spagnolo Valverde, per esempio, campione in carica. Lui è sempre in prima linea e se non lo si stacca nel finale, se arriva un gruppo ristretto, anche se non è più giovanissimo, è sempre lui il favorito».

I tre capitani dell'Italia Trentin, Ulisi e Colbrelli la convincono?

«Il ct ha fatto il massimo, gli azzurri sono ottimi corridori e mi sembrano in gran forma. Ma in questo ciclismo, con avversari come Sagan, Van der Poel e gli altri citati, non si può certo dire che siano loro i favoriti».

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

