Marco Lobasso

ROMA - «È difficile poter pensare di organizzare i Giochi in questo contesto, dobbiamo prendere una decisione che includa un possibile rinvio, dando la priorità alla salute degli atleti». Sono le parole del premier giapponese, Shinzo Abe, che per la prima volta, vista l'emergenza coronavirus, si è detto possibilista su un eventuale rinvio delle olimpiadi in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto. Domenica il Comitato olimpico internazionale, Cio, si è dato un timing, un mese di tempo per decidere se disputare regolarmente o rinviare i Giochi. Il governo giapponese è quindi pronto a comunicare al Comitato olimpico internazionale (Cio) la sua disponibilità a un eventuale rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, nel caso fosse necessario. il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Yoshiro Mori, aveva inoltre detto che avrebbe appoggiato la decisione del Cio di riesaminare i piani della data di inizio dei giochi, il 24 luglio.

Intanto, facendo due conti, il rinvio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo costerebbe al Giappone da 640 a 670 miliardi di yen (da 5,8 a 6,1 miliardi di dollari). E cresce la mobilitazione media internazionale per una informazione più precisa e puntuale. Si distingue l'AIPS Media, con il presidente Gianni Merlo, con aggiornamenti quotidiani sulla situazione sportiva da oltre 100 Paesi nel mondo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 05:01

