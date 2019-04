Marco Lobasso

ROMA - Dopo quasi 22 anni è successo di nuovo. Ancora nel pugilato, ancora su un ring, ancora tra due pesi massimi. Il pugile britannico Kash Ali prende a morsi il rivale David Price in un incontro internazionale a Liverpool. Le immagini fanno il giro del mondo e riportano subito alla mente l'episodio analogo e famosissimo, di quando Mike Tyson nel 1997 strappò a morsi l'orecchio di Evander Holyfield durante la sfida per la corona mondiale dei pesi massimi.

Lepisodio incriminato è andato in scena al quinto round dopo che Price aveva mandato a segno un duro colpo al rivale, con i due pugili avvinghiati e finiti entrambi al tappeto. A quel punto, Kash Ali ha morso l'avversario sul petto (nelle immagini si vede l'impressionante segno dei denti sulla pelle del pugile). L'arbitro, che ha visto l'accaduto, ha deciso di squalificare Ali, dando la vittoria a Price. Il massimo britannico, nelle interviste post match, ha affermato sconvolto di essere stato morso più volte durante il combattimento. Quanto ad un'eventuale rivincita contro Ali, Price è stato categorico: «Non voglio condividere di nuovo il ring con un animale come quello». La Federazione pugilistica britannica ha sospeso la licenza di Kash Ali. Il British Boxing Board of Control ha fatto sapere di aver fermato Ali in attesa di una sua audizione e di aver congelato anche la sua borsa di circa 20.000 sterline.

I morsi nel pugilato, ma in generale nello sport di alto livello, da anni si ripetono in modo preoccupante. Non è solo l'attacco di Iron Mike, indubbiamente il più famoso; gli sportivi non hanno certo dimenticato l'altro morso, altrettanto famoso, dell'attaccante dell'Uruguay Suarez ai danni del difensore azzurro Chiellini durante la sfida con l'Italia dei Mondiali 2014 in Brasile; un gesto da vampiro che però l'arbitro non riuscì a vedere (non c'era ancora il Var). Meno famoso ma passato alla storia anche il gesto del grande judoka cubano Despaigne, favorito per l'oro ai Giochi di Londra 2012, e che si fece prendere da un gesto di follia e addentò un dito della mano dell'avversario negli ottavi di finale, finendo squalificato. Analizzando il passato, quello di Kash Ali non sarà l'ultimo dell'assurda serie.

