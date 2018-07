Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Croazia in finale per la prima volta nella storia, è questo l'incredibile verdetto della seconda semifinale mondiale di Mosca. Era sfavorita, sembrava stanca, senza la giusta esperienza per vincere una sfida così importante. Invece, dopo 120' di lotta senza quartiere, la squadra dei talenti è diventata finalmente la squadra dei Mondiali.Pronti via e al 5' l'Inghilterra già sogna. E segna. Punizione potente e precisa di Trippier e Croazia sotto 1-0. Il talento del Tottenham pennella e sembra l'inizio di una goleada, di una semifinale a senso unico. E per lunghi tratti va proprio così: alla mezzora Kane a tu per tu con Subasic ha la palla per chiudere la sfida ma la palla carambola incredibilmente sul palo, dopo aver colpito il portiere. Occasione pazzesca che però sveglia la Croazia che reagisce con Rebic che sfiora l'1-1. Nella ripresa, però, l'inerzia del match cambia; la squadra di Southgate arretra, perde lucentezza, sembra impaurirsi, così vicina a una finale che non conquista da ben 52 anni. E puntualmente, invece, la Croazia pareggia. Ha mille vite la squadra del ct Dalic, si è visto con Danimarca e con Russia. Sembra sempre sull'orlo di una crisi ma appena può colpisce. Così, al 68', Vrsaljko centra un cross perfetto per Perisic che la mette dentro con un'acrobazia a gamba alta; una rapina da urlo, un colpo di karate perfetto. Inghilterra al tappeto e quattro minuti è a un passo dalla capitolazione: ancora una scatenato Perisic che colpisce il palo. Poi Brozovic vicino al gol al 73' e dieci minuti dopo una mezza rovesciata di Mandzukic viene neutralizzata con difficoltà da Subasic. Ai punti il secondo tempo andrebbe ai croati ma si va ai supplementari con la squadra di Modric e compagni che incredibilmente in 90 minuti non effettua nemmeno un cambio e ne ha a disposizione quattro nei due extra time.Nel primo supplementare due emozioni: Stones di testa, con salvataggio sulla linea di Vrsajko; subito dopo Mandzukic fa le prove generali per diventare l'eroe della serata. Sfiora il vantaggio nel secondo minuto di recupero con un inserimento da falco. Si ripete e segna nel secondo extra-time: quando meno te lo aspetti, al 109' spunta tra le maglie bianche e mette dentro di rapina una spizzata di testa perfetta di Perisic. Al momento giusto, quando il gioco si fa duro, Super Mario c'è sempre, Lo avrà visto e applaudito anche Cristiano Ronaldo che presto sarà suo compagno alla Juve. Per la Croazia è la prima finale della propria fresca storia, conquistata dopo tre partite ai supplementari e oltre. L'Inghilterra, invece, solita storia: sul più bello resta ancora l'eterna incompiuta.riproduzione riservata ®