Marco Lobasso ROMA - Cadono le stelle nel calcio internazionale e qualcuna pure

ROMA - Cadono le stelle nel calcio internazionale e qualcuna pure in Italia. La stagione entra ormai nell'ultimo importantissimo mese di gare e all'appello mancano alcuni dei più grandi allenatori delle ultime annate. In Europa, in particolare, dove in Champions League i trainer delle quattro semifinaliste (Liverpool, Tottenham, Barcellona e Ajax) non hanno mai vinto la coppa regina d'Europa. Le stelle cadenti sono almeno cinque: Pep Guardiola, Josè Mourinho, Diego Simeone e i nostri Carlo Ancelotti e Max Allegri. Sono tutti impietosamente fuori dalle coppe europee e tutti, o quasi, non vinceranno nemmeno nei propri campionati (solo Allegri e Guardiola fanno eccezione). Sono crollati uno a uno, come miti che si sgretolano sotto i colpi del nuovo calcio che avanza. Ha iniziato lo Special One Mou, esonerato dallo United senza nemmeno poter provare a fare strada in Champions. Hanno continuato Simeone fuori negli ottavi e out anche in Liga con l'Atletico Madrid, e Pep Guardiola, buttato fuori nei quarti di Champions, con il suo Manchester City nel rocambolesco e sfortunato 4-3 contro il Tottenham. E l'Italia? Male anche il Bel Paese. Allegri fuori dalla Champions non può consolarsi con il quinto scudetto consecutivo. Il fallimento Juve è evidente, nonostante l'arrivo di CR7, anche se Max ha confermato di volerci riprovare la prossima stagione. Come è un fallimento l'esperienza europea del Napoli di Ancelotti. Si pensava, si sperava, che con il Grande Carlo gli azzurri potessero arrivare fino in fondo all'Europa League; invece, sono stati dominati dall'Arsenal che non è certo la squadra inglese più forte del momento. E in campionato il 2° posto con un distacco siderale dalla Juve acuisce il rammarico per una stagione in fondo un po' così, dopo l'era di Sarri. Ecco, proprio Sarri. Il tanto criticato ex allenatore del Napoli è in semifinale di Europa League col Chelsea ed è vicino al 3° posto in Premier che vale la Champions della prossima stagione. Vuoi vedere che alla fine il duello a distanza con Ancelotti lo vince lui? E' ormai evidente: non ci sono più le grandi panchine di una volta...

