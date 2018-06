Marco Lobasso ROMA - «Assurdo che il basket e il volley di vertice a Roma

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - «Assurdo che il basket e il volley di vertice a Roma siano ancora senza casa. In settimana incontro le società coinvolte e ci faremo avanti». L'allarme di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni, coinvolge le squadre di serie A di basket, Virtus Roma ed Eurobasket, ma anche quella del Volley Roma neo-promossa. Dopo la chiusura del PalaTiziano (due anni per la ristrutturazione) i tre club si sono ritrovati nomadi nella propria città. «Ogni giorno ci sono notizie contraddittorie e novità che non portano a nulla. I nostri club di vertice sono in sofferenza e bisogna trovare una soluzione rapida», aggiunge Petrucci. A giugno siamo già all'ultima spiaggia, in pratica: ci sono da sistemare i calendari nazionali di basket e volley, le date, programmare la stagione 2018-2019. Se passa altro tempo, diventerà tutto maledettamente complicato.«L'assessore allo sport del Comune Frongia mi ha assicurato che si sta muovendo e in fretta; mi aspetto però subito qualcosa di concreto», aggiunge il presidente Petrucci.Tramontata l'ipotesi Fiera di Roma, resta in piedi la possibilità di far giocare le partite casalinghe dei tre club della Capitale al PalaEur. Il problema è noto: i costi altissimi di fitto dell'impianto; però, con la mediazione di Comune e della stessa Fip, l'Ente Eur potrebbe venire incontro alle esigenze delle società coinvolte. In merito, segnali positivi sono arrivati dal presidente dell'Ente Eur Roberto Diacetti, ma è tutto ancora da verificare.Intanto, la Volley Roma passa al contrattacco. Scettico sull'ipotesi PalaLottomatica dell'Eur, il presidente Antonello Barani chiarisce: «Sono pronto a rinunciare all'A2 se mi offriranno soluzioni lontano da Roma». Messaggio forte e chiaro. Il volley in A2 ha il vantaggio di aver bisogno di impianti più piccoli del basket (1000 spettatori) e potrebbe in qualche modo staccarsi dal percorso delle altre due società coinvolte. Barani oggi sarà al Comune per cercare soluzioni, mentre si profila a sorpresa una nuova possibilità: l'utilizzo del PalaFijlkam di Ostia (il palazzetto di judo, lotta, karate e arti marziali). Un'idea alternativa, dopo quella dell'Honey Sport City (zona Axa) paventata nei giorni scorsi. E' una corsa contro il tempo e tutto ancora in bilico.