ROMA - Arrivano i giorni dell'anno più importanti di Elia Viviani. Domani inizia il Tour de France, la gara a tappe di ciclismo più importante del mondo, e il miglior sprinter italiano del momento prova un colpo sognato, programmato e pensato da mesi: vincere la prima tappa in volata, la Bruxelles-Bruxelles di 194,5 km, e conquistare la prima storica maglia gialla del Tour numero 106.

Viviani, dica la verità, da quanto tempo ci pensa?

«Da tanto, non mi nascondo. È una tappa nelle mie possibilità, so che quella maglia la posso conquistare e io e la mia squadra (la Deceuninck-QuickStep, ndr) abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo».

Tanto da aver rinunciato a difendere la maglia tricolore ai recenti campionati italiani in terra parmense.

«Non era una prova per le mie qualità, lo sapevo da tempo. Il bis era quasi impossibile. Ma ho fatto una grande preparazione per il Tour e sono soddisfatto».

Nel Giro di Svizzera, infatti, è andata bene, con due successi. E poi?

«Poi, solo allenamenti mirati. Ormai per il Tour ci siamo, sono sereno e concentrato. L'obiettivo della maglia gialla mi piace, non mi mette ansia».

Quell'ansia che invece Viviani ha avuto al Giro d'Italia, sfortunatissimo.

«Da dimenticare, ho pensato troppo alla squalifica ricevuta, tenevo tanto alla maglia ciclamino. Io sono uno che si programma con grande attenzione. Le cose che sono accadute al Giro mi hanno stabilizzato e ho reagito male».

Al Tour non sarà così.

«Sarà un'altra storia. Se prendo la maglia gialla posso tenerla per qualche giorno, almeno tre-quattro. Avrò una grande squadra in aiuto. E poi, se penso che potrei vincere in Belgio, a casa di Merckx, le mie motivazioni aumentano».

Viviani per le volate al Tour. E gli altri italiani?

«Direi Vincenzo Nibali per la classifica generale e mi aspetto molto anche da Aru che sta tornando al meglio. Poi, Trentin, Modolo e Bettiol come cacciatori di tappe. Quest'anno l'Italia ha una pattuglia fortissima nella corsa francese».

Nibali avrà voglia di riscatto, dopo il secondo posto al Giro.

«Ha sottovalutato Carapaz, ma in realtà l'hanno sottovalutato un po' tutti. E alla fine ha vinto il colombiano che tra l'altro aveva una grande squadra a disposizione. Vincenzo avrà imparato la lezione, spero che al Tour sarà diverso. L'ho visto bene, può fare ancora meglio».

