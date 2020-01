Marco Lobasso

ROMA - Angelo Binaghi, numero 1 del tennis italiano, inizia il 2020 più fiducioso e ottimista che mai. Ha inaugurato a Napoli, nella sede dell'Accademia Tennis, i corsi per Dirigenti sportivi di 1° e 2° grado (e sarà presente ad altre 13 tappe fino a giugno), e per l'occasione ha parlato dell'ottimo momento delle racchette azzurre, con un sguardo lungo al 2020 e anche dopo.

Italia potenza del tennis anche nei risultati.

«Abbiamo una Nazionale di Coppa Davis fortissima e dovrebbe crescere di anno in anno perché ci sono alcuni dei giovani più forti del mondo».

Si aspettava una stagione così incredibile?

«È successo tutto molto velocemente, ma anche in passato dicevo che il futuro del tennis italiano sarebbe stato maschile, anche quando vincevamo nel femminile gli Slam. Lo stiamo vivendo e con grande passione».

Il 2019 è stato uno degli anni più belli della storia del tennis e della sua, di Presidente della Federtennis. È possibile superarsi?

«Con questa squadra così giovane e forte, se le cose andranno per il verso giusto, vivremo un ciclo paragonabile a quello di qualche stagione fa delle nostre azzurre che hanno vinto tantissimo per circa dieci anni, sia con la Nazionale sia individualmente».

Binaghi è un dirigente di grande livello ma ha anche un passato da giocatore di tennis a cui tiene particolarmente.

«Sono un uomo di tennis, vengo dai campi e so che dopo il mio impegno da dirigente tornerò ai campi di tennis. In questi anni abbiamo lavorato tanto in Federazione; per me è stato duro andare a parlare con Governo, enti pubblici, ministri; parlare invece e lavorare con gente con cui ho condiviso gran parte della mia vita è quello che mi piace di più, e spero in futuro di farlo più spesso».

Del resto, il tennis italiano sta vivendo stagioni importantissime, con una crescita esponenziale incredibile.

«Le Atp Finals di Torino dal 2021, il livello altissimo raggiunto dai nostri Internazionali BNL di Roma, il Next Gen di Milano, insieme con i grandi risultati agonistici ottenuti hanno dato vita a un mix di impegni bello ma particolarmente complicato; tutti insieme dovremo lavorare ancora tanto e bene».

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

