Marco LobassoROMA - A Dakar è già festa. Nemmeno il tempo di vedere i folli balli e il trenino a fine partita dei Leoni della Teranga, che nel cuore dell'Africa inizia un notte bella e folle. Il Senegal batte a sorpresa la Polonia 2-1, all'esordio del girone H, 16 anni dopo l'ultimo successo (contro la Francia campione del mondo in carica) e dall'ultima partecipazione (arrivò ai quarti). In campo c'era Cisse che ora esulta in panchina con il suo look vistoso. I Leoni sono tornati e fanno male. Hanno cuore e muscoli italiani, visto che in difesa c'è il centrale del Napoli Koulibaly e in attacco Niang del Toro. E sono superiori in tutto ai Cosacchi, anche loro molto italiani (con Zielinski e Milik che perdono il derby azzurro con Koulibaly).A Mosca, nello stadio dello Spartak, i Leoni danno subito spettacolo: vantaggio meritato con un'autorete di Cionek (Spal), che devia un tiro di Guayne al 38', su azione nata da Niang, con lo juventino Szczesny fuori gioco. Nella ripresa la Polonia reagisce ma non trova il pari, con l'attesissimo Lewandowski pericoloso solo su punizione. Poi, dopo un quarto d'ora ecco il secondo pasticcio della squadra di Nawalka; c'è uno scellerato passaggio all'indietro di Krychowiak, con Bednarek che non va sul pallone su cui si avventa invece Niang che anticipa l'indeciso Szczesny e segna a porta vuota. Il doppio vantaggio scuote la Polonia. Al 24' Milik, fino a quel momento fuori dal gioco, sfiora il gol che potrebbe riaprire i giochi. Il Senegal, intanto, perde Niang, tra i migliori, infortunato, mentre la Polonia continua il suo forcing fino al gol di Krychowiak (41' st) che capitalizza un cross di Grocinski segnando di testa. Ma manca troppo poco per rimediare. Via alla festa, a Dakar e in campo a Mosca. Si agita in tribuna Macky Sall, presidente del Senegal. La sua doveva essere una gita a casa di Putin, con il segretario generale della Fifa Fatma Samoura, senegalese anche lei, a fare da cicerone. Invece, diventa protagonista e fa festa, proprio come nella sua Dakar. Ai Mondiali i Leoni hanno portato in paradiso l'Africa per una notte. E ha tutta l'aria di non essere l'unica. Èriproduzione riservata ®