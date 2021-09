Marco Lobasso

Risolve Chiesa all'inizio del secondo tempo e la Juve fa l'impresa (1-0). Battuti a Torino i campioni d'Europa del Chelsea; battuto l'avversario per definizione come Lukaku. E, soprattutto, la squadra di Allegri ritrova quella fiducia che ora servirà per recuperare anche in campionato. Juve a punteggio pieno nel proprio girone di Champions con zero gol subiti, l'opposto del ruolino di marcia in campionato. Nello stesso gruppo lo Zenit in casa domina il Malmo 4-0. Così in classifica la Juve ha 6 punti, Chelsea e Zenit 3 e Malmo 0.

L'ATALANTA BRINDA - La prima volta dei 3 punti in Champions a Bergamo non si scorda mai. Forcing e possesso palla contro il muro svizzero, finché Pessina non decide di aprirla in spaccata al 23' del st sfruttando il perfetto passaggio dal fondo di Zapata per la prima vittoria dell'Atalanta davanti al suo pubblico, 1-0 al cospetto di uno Young Boys barricadero e lontano parente della squadra che aveva beffato in rimonta il Manchester United. Il brianzolo Pessina è il primo italiano a segnare nella massima competizione continentale per i bergamaschi, costretti fin da subito a fare a meno di un titolarissimo come Gosens. Per la squadra di Gasperini anche il momentaneo primo posto nel girone F di Champions. Una soddisfazione. Nell'altra sfida del gruppo, Manchester United-«Villarreal 2-1.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

