Marco Lobasso

Orgogliosa Lazio, esce dal campo dei campioni del mondo a testa alta e fa dimenticare il 4-1 dell'andata all'Olimpico. Il Bayern Monaco passa 2-1 ma non avrebbe mai voluto far segnare una rete ai biancocelesti, soffrendo nel finale dove ha rischiato addirittura di essere ripreso. Peccato, una Lazio così combattiva sarebbe servita all'andata, quando è andata alla deriva per inesperienza e un pizzico di presunzione. Per il Bayern rigore di Lewandowski nel primo tempo, poi il meritato radoppio di Choupo-Moting nella ripresa. Infine, solo Lazio nel finale, con il gol di testa di Parolo, che entra e riesce a fare la differenza, e attacco fino all'ultimo secondo.

«Abbiamo cancellato la brutta partita dell'andata - spiega Simone Inzaghi -, abbiamo dimostro il nostro valore. Volevo che i ragazzi ci riuscissero perché nel girone eliminatorio di Champions non avevamo mai perso e avevamo onorato questa competizione così prestigiosa. Adesso abbiamo rimesso le cose a posto; sotto con il campionato e con l'inseguimento a un posto tra i primi quattro».

Positivo anche il giudizio di Marco Parolo: «Abbiamo dimostrato il nostro valore contro i più forti di tutti. Non eravamo quelli dell'andata». Ieri sera il Chelsea ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid (1-0 all'andata) volando ai quarti di finale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA