Marco Lobasso

Oggi ultimo giorno d'estate. Anzi no. L'estate dello sport italiano non finisce qui e forse non finirà mai. Ieri una domenica quasi come quelle olimpiche di agosto o dell'Italia di Mancini di luglio: azzurri d'oro negli Europei di volley (come le ragazze); Filippo Ganna mondiale di ciclismo a crono, Bagnaia primo nel MotoGp di San Marino con Bastianini terzo; e c'è pure l'azzurra Paolini che vince il primo Wta Tour di tennis in Slovenia. Insomma, sport italiano da impazzire, duraturo, da sogno.

L'oro del volley ha del clamoroso. Italia squadra più giovane tra tutte, stravolta da coach De Giorgi dopo la medaglia mancata a Tokyo. E incredibilmente vincente. Battuta a Katowice, in Polonia la Slovenia in finale 3-2; doveva essere l'Europeo dei campioni di casa polacchi, invece l'Italia ha guastato tutto; come nel calcio con gli inglesi; nei 100 metri con Jakobs contro gli americani ai Giochi. E ieri è successo anche nel ciclismo: Mondiali in Belgio e a vincere l'oro a crono è un azzurro, Filippo Ganna, con i padroni di casa beffati, argento e bronzo (Van Aert e Evenepoel). Siamo i guastatori che vincono tutto, gli outsider inarrivabili. Succede anche nel MotoGp: mentre si ritira l'immenso Valentino Rossi, ecco che il talento Pecco Bagnaia vince due gran premi consecutivi (ieri a Misano) e punta al Mondiale. Cose che accadono solo nei sogni. O in un'estate magica come questa italiana che finisce oggi. Oppure no.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

