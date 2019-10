Marco Lobasso

Novant'anni e non sentirli. O forse sì. Il 6 ottobre 1929, una domenica, come quella che arriverà tra due giorni, prendeva il via la serie A di calcio. La prima edizione a girone unico, la prima di una lunga serie che ha condotto questo nostro amato campionato pallonaro a diventare il più famoso d'Europa e forse del mondo. Allora le 18 squadre entrarono in campo nelle 9 sfide in programma, tutte rigorosamente senza numeri dietro le maglie (arriveranno dieci anni dopo, nel 1939), c'era un arbitro, due guardialinee e palloni di cuoio così duri che, sotto la pioggia, meglio non colpire di testa. Oggi, novant'anni dopo, siamo arrivati al Var e ai mille arbitri (non sempre utili) disseminati in campo e negli stadi.

Le polemiche e i meccanismi di allora, comunque, sono rimasti gli stessi di oggi: proprietari dei grandi club che vogliono comandare, il Palazzo (che allora era in mano ai fascisti e al presidente federale Leandro Arpinati) a mediare, le piccole società a protestare, i tifosi a subire gli eventi e, qualche volta, a fare già allora i violenti. In quel piovoso 6 ottobre di novant'anni fa scesero in campo fuoriclasse e sconosciuti. La stella era Guseppe Meazza dell'Ambrosiana (nome fascista per cancellare Internazionale) che spinse la squadra allo scudetto e vinse il titolo dei bomber con 31 reti. C'era il promettente attaccante Volk della Roma che conquistò il Testaccio (ma i giallorossi andarono ko 3-1 con l'Alessandria all'esordio). C'era la Juve di Combi che un anno dopo vincerà lo scudetto (e poi altre 4 volte di seguito). C'era un giovanissimo Nereo Rocco calciatore, alla prima uscita con la Triestina, ripescata insieme a Lazio e Napoli, per far partire la serie A a 18 e non a 16 squadre. Era il calcio del Milan che diventava Milano e Genoa Genova, per compiacere Mussolini. Era il pallone di club nella storia e oggi un po' dimenticati come Pro Vercelli e Pro Patria, di nomi leggendari come quello del tecnico austriaco Arpad Weisz, mago dell'Ambrosiana-Inter di quel tempo, di numeri record, come i 970 gol segnati in quella prima stagione di serie A a girone unico, alla faccia di chi pensa che il calcio di allora fosse fatto solo di 0-0 e poco spettacolo. Ieri come oggi, che gol e spettacolo non mancano, ma con in più un super tecnologico Var, che sta sostituendo, nelle azioni e nelle coscienze, i nostri cari arbitri e che sta raffreddando (ma solo un po') la nostra passione. Buon compleanno, serie A. Supererai anche questa.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

