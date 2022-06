Marco Lobasso

Martina Trevisan, l'Italia ha trovato una stella che può arrivare lontano, magari nelle top ten mondiali, inseguendo i nostri miti Schiavone, Pennetta, Errani, Vinci. In semifinale al Roland Garros - la prima per lei a livello Slam - la 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA (ma già sicura di salire al n.26), ha ceduto 6-3 6-1, in poco meno di un'ora e mezza di partita, alla statunitense Cori Gauff, n.23 del ranking e 18 del seeding, anche lei alla sua prima semifinale in un Major e alla terza partecipazione sulla terra francese.

Martina ha lottato molto più di quanto dica il punteggio, ha avuto problema ai muscoli della gamba sinistra, poi la resa non senza combattere punto su punto fino alla fine. Il sorriso dell'azzurra a fine gara è il premio più bello per tutti, soprattutto per gli appassionati che hanno creduto in lei; come i partner che l'hanno sempre sorretta come Colavita; come lo staff tecnico che è una eccellenza e con lei ha fatto cose grandissime.

Martina saluta Parigi con quel sorriso che forse vale anche di più del suo diritto mancino devastante. Martina ha sorriso ringraziando il pubblico del Philippe Chatrier con un'espressione dolcissima. La 28enne mancina di Firenze, n.59 WTA (ma già sicura di salire al n.26 e sarà numero 1 d'Italia per la prima volta nella sua carriera) ha trasformato il sogno in realtà, regalandosi un risultato importante e di prestigio che gli anni di sacrifici rincorrendo una pallina e superando anche qualche demone interiore, meritavano.

«Mi sto godendo di più il momento» ha detto, felice della ritrovata passione per il tennis. E noi con lei. La favola di Martina è appena iniziata.



