Mai viste cose così, ma ci divertiremo. Gli Europei che iniziano oggi saranno anomali ma comunque bellissimi. Il primo campionato diffuso in tutto il continente, una sorta di Gran Tour in giro per la Vecchia Europa, in stadi che hanno fatto la storia del calcio. Ed è anche la prima volta che gli Europei si giocano in un anno dispari, a causa della pandemia. Però ci saranno i tifosi, non tantissimi, ma al momento giusto per ricordarci che stiamo ripartendo, stiamo tornando a vivere davvero.

E poi una valanga di nomi e di numeri come piace a noi appassionati: 24 squadre, due debuttanti (Finlandia e Macedonia del Nord), 51 partite da vedere, l'Italia di Mancini da sostenere, oltre 700 giocatori nelle varie rose, un mese giusto di partite e tanta tv su Sky e Rai, per consolarci da questi periodi lunghi e difficili che abbiamo attraversato. «Andrà tutto bene», almeno per questi Europei siamo convinti di sì.

