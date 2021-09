Marco Lobasso

La meravigliosa estate di sport dell'Italia non finisce più. Tokyo resta magica per gli atleti azzurri, che anche nella settima giornata delle Paralimpiadi hanno continuato a incamerare vittorie e podi, ad un ritmo che sembra inarrestabile e che ha già portato a superare il bottino raggiunto a Rio (43 contro i 39 podi del 2016), settima superpotenza mondiale nel medagliere per totale di podi e nona per ori fin qui conquistati (11). Sono state nove (una d'oro, sette d'argento, una di bronzo) le medaglie conquistate ieri nella settima giornata (e ne mancano ancora cinque, fino al 5 settembre), risultato che potrebbe quindi essere migliorato ancora e di molto.

Atletica e ciclismo hanno dato il via al nuovo entusiasmante raccolto, con Assunta Legnante da Frattamaggiore che ha preso l'argento nel lancio del disco femminile F11, lanciando a 40,25 metri, nuovo record europeo. È la terza medaglia paralimpica per la campana, la prima in questa disciplina, a cui si aggiungono i due ori nel peso di Londra e Rio; venerdì Assunta tenterà il clamoroso tris ed è favorita.

Quattro dei sette argenti di ieri sono arrivati dal ciclismo, con gli azzurri impegnati nelle crono. Nella H1, secondo Fabrizio Cornegliani, così come nella H2 Luca Mazzone ha ottenuto l'argento alle spalle dello spagnolo Garrote Munoz.

Il terzo argento porta la firma di una delle bandiere del paralimpismo, Francesca Porcellato, che ha esordito nei suoi undicesimi Giochi, tra edizioni estive e invernali. La veneta ha portato a casa il secondo posto nella H1-3 correndo in 33'3052. Secondo posto, infine, anche per Giorgio Farroni nella T1-2.

Solito grande nuoto anche ieri. Argento per Roberto Amodeo nei 400 metri stile libero S8; bronzo di Xenia Francesca Palazzo nei 400 stile libero S8, per Stefano Raimondi nei 100 farfalla S10. E non poteva mancare l'oro, conquistato da Giulia Terzi nei 100 stile libero S7 (quarta medaglia a Tokyo, due ori e due argenti). La lombarda ha fermato il tempo sul 1:09.21, nuovo record paralimpico.

Nel tennistavolo, bene la coppia di classe 1-3 formata da Giada Rossi e Michela Brunelli che è in semifinale, a un soffio dal podio, dove affronterà le cinesi Liu, Li e Xue.

