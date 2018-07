Marco Lobasso Italia-Germania 2-0 è forse il ricordo più nitido di

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoItalia-Germania 2-0 è forse il ricordo più nitido di un'estate che non abbiamo mai dimenticato. Sono passati dodici anni, si andava in finale ai Mondiali; sembra passato un secolo. Si fa quasi fatica a ricordare che in quel momento Romano Prodi è presidente del Consiglio da poco più di un mese e Angela Merkel è Cancelliere tedesco da meno di un anno. Le borse mondiali vanno benone, la crisi non è nemmeno un'ipotesi e la Lehman Brothers è quotata triple A da Moody's. Insomma, calma piatta. In campo, invece, gli azzurri fanno l'inferno. Nella semifinale mondiale di Dortmund sono più forti dei tedeschi ma devono aspettare quasi 120 minuti per dimostrarlo. La rete di Grosso al 119' passa alla storia non per la sua bellezza ma per l'urlo e la corsa del difensore che riporta alla mente quelli immortali di Tardelli nell'82. In quell'esatto momento capiamo che possiamo vincere i Mondiali, come succederà pochi giorni dopo a Berlino con la Francia. Poveri tedeschi, che incassano lo 0-2 da uno splendido Del Piero. Le immagini del loro dolore sugli spalti fanno il giro del mondo. Chi l'avrebbe detto, c'è un'Italia-Germania che diventerà più famosa di quella del 70. E tutti felici a intonare il tormentone: po-po-po-po-po-po pooo...(15/continua)