Marco Lobasso Italia, forza 9. Nove medaglie conquistate in totale: ieri 4, ma

Italia, forza 9. Nove medaglie conquistate in totale: ieri 4, ma nessuna d'oro. Bilancio ottimo che però con un solo titolo nel carniere, resta incompleto. Mancano 13 giorni ancora, c'è tempo.

GAROZZO PECCATO - Piange Daniele Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia; ma, anche se non ha bissato l'oro di Rio, resta un'eccellenza del fioretto azzurro.

STAFFETTA E MARTINENGHI Finalmente il nuoto. Quattro ragazzi italiani nuotano nella storia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo con la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero - dietro solo al colosso Usa - hanno riscritto il libro dello sport azzurro. Alla fine gli Usa hanno chiuso in 3'0897, gli azzurri in 3'1011 (nuovo record italiano), gli australiani di bronzo in 3'1022. E non solo. Nei 100 rana bronzo per Nicolò Martinenghi, alle spalle del favorito inglese Peaty e dell'olandese Kamminga. Il risultato più importante della carriera dell'azzurro che ha deto emozionanto da sempre sognavo i 15 metri finali dei Giochi e adesso sono sul podio.

BACOSI INFALLIBILE - Una medaglia fortemente voluta, dopo un anno difficile. È rimasta a un piattello dall'oro nel tiro a volo, ma l'amarezza dura un attimo. Diana Bacosi era una delle certezze della spedizione italiana e si è confermata. Ha battuto anche il Covid ed è tornata in gara e sul podio. Una fuoriclasse.

