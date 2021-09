Marco Lobasso

Italia-Bulgaria, il ritorno in campo degli azzurri di Mancini campioni d'Europa, a Firenze, dopo 53 giorni da quell'immensa gioia. Un evento storico.

Wembley è il bellissimo passato. Gabriele Gravina, presidente e numero uno della Federcalcio italiana, è più emozionato per quel ricordo o più voglioso di riprendere a vincere?

«L'aver contribuito a rendere felici milioni di italiani vale la soddisfazione più bella nella mia vita da dirigente sportivo, ma l'impresa compiuta a Wembley lo scorso 11 luglio rappresenta l'apice di un percorso esaltante che non si è interrotto. Con Mancini stiamo gettando le basi per la Nazionale dei prossimi 6-8 anni, adesso il nostro obiettivo è la qualificazione al Mondiale in Qatar».

La stagione si preannuncia complicata. Sarà più difficile ottenere unità e coesione dal calcio italiano (come l'Italia di Mancini insegna) o ottenere interventi concreti dal Governo?

«Finalmente stanno arrivando i contributi per le spese sostenute nell'attuazione dei protocolli sanitari, sono diversi milioni che saranno messi a disposizione dalla Serie A ai Dilettanti, ma l'interlocuzione col Governo adesso è incentrata sulle richieste avanzate a fine luglio. Visto il ruolo fondamentale economico e sociale che riveste, se il calcio soffre il Paese non sta bene».

E quindi gli aiuti.

«Anche per questo abbiamo chiesto un aiuto concreto con provvedimenti che sostengano una ripresa concreta che aiuti l'economia italiana a riprendere slancio. Il calcio però deve fare la sua parte autoriformandosi».

Stadi riaperti. Con i numeri della pandemia attuali e con il rischio della nuova ondata di autunno, crede sia un obiettivo possibile avere gli stadi completamente aperti entro la fine del 2021?

«Dipende dall'andamento dei contagi. Con il completamento del processo di vaccinazione sono fiducioso che l'Italia non ricada nell'immobilismo degli scorsi mesi. Riabbracciare i tifosi in campionato è stato bellissimo, rappresentano l'anima del nostro sport. Il loro entusiasmo mancava moltissimo al calcio, bisogna gestire al meglio questa fase per non fare passi indietro: i controlli all'ingresso devono essere molto rigidi, dobbiamo gestire al meglio anche il comportamento all'interno dei singoli settori».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA