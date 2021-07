Marco Lobasso

Italia-Belgio, la partita delle partite. «Loro sono i numeri 1 al mondo, ma noi dobbiamo restare noi stessi per vincere», chiarisce Roberto Mancini, il ct che ha dato forma e imbattibilità a questa Nazionale che fa impazzire di gioia gli appassionati. Ora, però, il quarto di finale di Euro 2020 (a Monaco di Baviera, alle 21) contro l'avversaria più forte in circolazione, è l'occasione per dimostrare che l'Italia è diventata grande: non solo gioco e bellezza, ma anche quella concretezza che ci può portare fino a Wembley. La Nazionale si giocherà una grande occasione davanti a 14.500 spettatori, in gran parte italiani, qualcuno disposto anche a spendere 1200 euro per un biglietto. Prima della partita il Belgio si inginocchierà contro il razzismo e gli azzurri faranno altrettanto per «sensibilità e solidarietà verso gli avversari», senza preoccuparsi delle critiche di questi giorni.

«Alla base di tutti i lavori ci deve essere il divertimento: se poi ci ricordiamo di fare un gol più degli avversari siamo ancora più contenti», ha detto il Mancio sdrammatizzando e stemperando un po' l'inevitabile tensione che pure esce fuori ogni tanto. Non esistono partite semplici, come l'Europeo insegna. Giochiamo bene e vogliamo continuare a farlo. Faremo la nostra partita sapendo che forse affrontiamo la squadra che è la migliore in Europa se non nel mondo».

Del Belgio, a far paura più di tutto è la potenza di fuoco di Romelu Lukaku, il fuoriclasse dell'Inter mai così scatenato come in questa stagione; e il quoziente di difficoltà crescerebbe ulteriormente con Kevin De Bruyne ed Eden Hazard in campo, le stelle del Belgio in bilico alla vigilia (che ieri comunque non si sono allenate). La loro presenza è in bilico, ma qui si entra nel campo della pretattica. Si vedrà solo questa sera.

Mancini, invece, ha pochi dubbi di formazione. Uno è quello fra Domenico Berardi e Federico Chiesa, forse il più in forma tra gli azzurri, dopo l'eccezionale partita (e il gol) giocata contro l'Austria. «Berardi ha fatto un grandissimo Europeo, Chiesa ha fatto bene anche dall'inizio contro il Galles: uno o l'altro non cambia nulla», è il messaggio distensivo del ct, che ha recuperato al cento per cento Giorgio Chiellini, ma solo a poche ore dalla gara scioglierà ogni riserva, con Acerbi sempre pronto.

I dubbi, comunque, non cambiano le carte in tavola. Per l'Italia la partita dell'anno può significare l'ultimo lancio verso la vittoria degli Europei, per regalare alla nostra Italia ferita dal Covid qualche altre notte magica. Ne abbiamo tanto bisogno.

Stasera alle 18 l'altro quarto Spagna-Svizzera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA