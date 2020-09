Marco Lobasso

Iniziamo dalla fine: nella penultima giornata, il 17 gennaio e il 16 maggio due big match che potrebbero valere tutto, Juve-Inter e Roma-Lazio. Basta già questo per creare thrilling in questa strana serie A che parte il 19 e il 20 settembre, con la pandemia ben lontana da essere sconfitta. Torniamo all'inizio, allora: tiene banco Claudio Ranieri contro la sua e Juve a Torino; poi Milan-Bologna, Parma-Napoli, Verona-Roma. Peccato che Lazio-Atalanta e Benevento-Inter siano posticipate per dare più tempo di recupero ai due club rossoneri dopo le coppe. Subito dopo, però, fuochi d'artificio: alla seconda giornata c'è Roma-Juve, poi alla terza Juve-Napoli e Lazio-Inter e alla quarta il derby Inter-Milan.

Fonseca, tecnico della Roma commenta: «Inizio complicato, il Verona è squadra difficile; poi la Juve. E la fine sarà ancora più dura». Poi, la speranza di Pirlo, tecnico della Juve: «Contenti di cominciare davanti al nostro pubblico. Speriamo che ci possa essere, ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno tutto il calcio in generale». Speriamo davvero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

