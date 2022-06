Marco Lobasso

Indistruttibile Nadal. Un alieno, non vale più la pena cercare soprannomi, iperboli, paragoni. Non ce ne sono più. Tutti finiti. Rafa ha vinto il 14° Roland Garros della sua carriera a 36 anni. Lo ha fatto con infiltrazioni antidolorifiche al piede che lo fa soffrire, spelacchiato come non immagineresti mai, eppure sempre fortissimo, di più. Con l'esperienza e il carisma che fa dire alla vittima sacrificale di ieri in finale a Parigi, lo sconvolto norvegese Ruud, battuto, anzi distrutto, 6-3 6-3 6-0: Incontrandolo ho capito davvero cosa significhi giocare contro Nadal. Praticamente non è esistito.

La storia del tennis si è fermata a Rafa, 22 titoli del Grande Slam, quando i suoi grandi rivali Federer e Djokovic sono bloccati a 20. E non è stata una passeggiata al Roland Garros quando nei quarti l'Alieno ha dovuto battere il favoritissimo numero 1 del mondo Djokovic. Poi un po' di fortuna (e resilienza) contro Zverev, infortunato in semifinale, e la passeggiata di salute contro Ruud ieri, davanti a un pubblico impazzito per lui.

E ora? Mica ti ritirerai davvero, Nadal? Dicci che non è vero. E lui, l'Indistruttibile, fa emozionare i suoi fans e spaventare ancora i suoi rivali rispondendo di getto. No, non mi ritiro. Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze», mentre il pubblico del Philippe Chatrier applaude in piedi per l'ennesimo atto di coraggio. Tra i ringraziamenti di Nadal quello per il suo team e la famiglia: «È straordinario quello che sta succedendo quest'anno - le parole di un Rafa più emozionato e sofferente di sempre -, quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato, senza di voi mi sarei ritirato da anni».

E ora? Che succederà ora, proverà a vincere anche Wimbledon tra meno di un mese? Federer, intanto, non ci sarà, anche se ieri era a Parigi per applaudire il suo amico campione. Roger sarà anche a giusta ragione il più grande tennista di tutti i tempi ma questo Nadal, così epico, tormentato, sofferente, imbattibile, può toglierli il primo posto anche nel romanzo e nel racconto del Grande Tennis, dopo avergli tolto già quello del numero di vittorie.



