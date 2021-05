Marco Lobasso

Il mondo dei motori piange ancora. Jason Dupasquier non ce l'ha fatta: troppo gravi le ferite riportate nel terribile incidente di sabato nelle qualifiche della Moto3 del Gp d'Italia. Il 19enne pilota svizzero è morto ieri nella terapia intensiva del Trauma Center di Careggi a Firenze dove era ricoverato in gravissime condizioni, dopo la caduta alla curva Arrabbiata 2. Dupasquier, una volta a terra, era stato investito dalle moto di Jeremy Alcoba, che lo ha colpito al torace, e di Ayumu Sasaki che ha impattato contro la sua testa, rimanendo privo di sensi in mezzo alla pista. Nella notte poi il tentativo disperato con un'operazione in extremis per fermare una lesione vascolare al torace, ma nella mattinata, mentre erano già in corso le gare del Motomondiale, ecco la notizia della sua morte.

Eppure si è gareggiato. Proprio la disputa dei vari gp ha lasciato una lunga scia di polemiche tra piloti, addetti ai lavori e appassionati: i gran premi di Moto2 e MotoGp sono partiti dopo la notizia della morte del talento svizzero. Si poteva rinunciare? Si poteva evitare di gareggiare, invece di organizzare solo un sentito quanto inutile minuto di silenzio prima del rombo dei motori? Probabilmente sì, a detta anche degli stessi piloti in pista.

«Un conto è sapere che la situazione è grave e un'altra è sapere che è morto - le parole di Valentino Rossi - Allora ti chiedi se abbia senso continuare a correre. Forse non ha senso fare la gara ma anche non farla, perché quello che facciamo non può cambiare quello che è successo ». Più netto Francesco Bagnaia, caduto al secondo giro proprio alla Arrabbiata 2, la stessa dell'incidente a Dupasquier: «Per rispetto non sarebbe stato corretto correre, ma magari il pensiero di altri è che lui l'avrebbe voluto. Io forse sono troppo sensibile e faccio più fatica. Il minuto di silenzio prima della gara mi ha scosso parecchio e in gara non ero per niente concentrato. So solo che oggi abbiamo perso un ragazzo di 19 anni».

«Concentrarsi era difficile per tutti - aggiunge duro il pilota della Ktm Oliveira -. Prima di andare in moto a 300km/h devi rispettare un minuto di silenzio per un pilota che è morto, bisogna avere grande capacità di rimozione e concentrazione su quello che devi fare, che è la nostra passione». Non correre ieri sarebbe stato un gran gesto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA